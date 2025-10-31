翁倩玉暌違47年拍台影 加入《陽光女子合唱團》

由林孝謙執導的《陽光女子合唱團》將於12月31日上映，本片集結多位實力派女星陳意涵、安心亞、苗可麗、孫淑媚、陳庭妮以及鍾欣凌、何曼希等人外，47年未曾演出台灣電影的旅日國寶級藝人翁倩玉更是該片一大亮點。這幾位演員在片中不僅載歌載舞，更透過角色展現出各種不同的情感層次。

《陽光女子合唱團》最新釋出了2款海報，其中一款走「人在江湖 身不由己」路線，從一群女生在獄中狂放不羈的坐姿來展現「氣魄」；另一款海報則以溫暖色調，呈現「棄暗投明，拿起奶瓶」的對比概念，達到不同吸睛的氛圍，讓觀眾感受到電影所有的轉折就是從一個小女孩開始。

電影裡講述了親情、友情之外，更可以看到所有的演員，不管是唱歌、舞蹈還有打戲通通都來。陳意涵在片中挑戰「大音痴」角色，她笑說，「這比唱得好聽還難吧？」安心亞、孫淑媚、鍾欣凌、陳庭妮等人也展現出多年舞台經驗，將劇中合唱團的熱血能量化為真實情感。《陽光女子合唱團》在金馬影展兩場特映場次現正熱賣中。