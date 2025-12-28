翁倩玉暌違47年重返大銀幕！加碼國台語雙聲道 曝光演出原因

【緯來新聞網】影后翁倩玉暌違47年重返台灣大銀幕，今（28日）與陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗出席新片《陽光女子合唱團》首映會，翁倩玉提到自己這次還用國台語雙聲道來演出很挑戰，但是因為劇本讓她感受到「媽媽」的愛是無限的，但是媽媽的生命是有限的，所以被劇本感動到決定一定要來演出。

影后翁倩玉暌違47年重返台灣大銀幕，與陳意涵等人主演新片《陽光女子合唱團》。（圖／記者許方正攝）

翁倩玉特地從日本搭機來台參加這次的首映會，因此在首映會上導演林孝謙就特別允諾，如果《陽光女子合唱團》票房破億，就會為翁倩玉出道60週年推出特別為她製作的〈時間之歌〉特別版MV。

《陽光女子合唱團》舉辦首映會，主演都到了。（圖／記者許方正攝）

由於《陽光女子合唱團》每個人都相當有戲，包括苗可麗與陳庭妮兩人飾演獄中管理階層，他們必須裝作很兇，其實內心卻愛這群演員愛得要命，所以很難演。鍾欣凌與Nike老師演出跳舞擔當，但是Nike老師說她都是先看鍾欣凌耍狠，自己就只要跟著她就好！而曾佩瑜則是導演開拍前一天詢問她是否可以參與演出一個非常關鍵的角色，所以她就來了，果然是情義相挺。孫淑媚與安心亞這組更是充滿了逗趣的演出，安心亞說：「淑媚只要負責喊聲，我就負責動手，但是其實我們都是好人啦！」



最後這群女子合唱團還要PK猜歌比賽，只要音樂一出來就要說出歌名，結果第一首鍾欣凌馬上又唱又跳〈表白〉，讓全場嗨到最高點，接著〈姐姐妹妹站起來〉也看到了Nike老師的勁歌熱舞，最後一首〈練武功〉則由孫淑媚來表現她的歌唱實力，這應該是首次電影把首映會當作是演唱會等級表演。同時最後競爭冠軍賽，還把翁倩玉拱出來唱〈祈禱〉，全員一起合唱〈祈禱〉之後完美劃下句點。



電影《陽光女子合唱團》將於2025 年 12 月 31 日歲終年末全台上映。

