翁倩玉沒料到《陽光女子合唱團》票房這麼高！聽到破億「昏倒了」喜收5萬大紅包

傳奇影后翁倩玉為宣傳國片《陽光女子合唱團》旋風回台，面對電影票房在過年期間勢如破竹、即將登頂冠軍，她今（12日）現身受訪，笑稱自己現在「高興的氣都在全身跑」。出道一甲子的她，透過這部作品讓年輕世代重新認識「Judy奶奶」，受訪時感性呼籲大眾：「媽媽的愛是無限的，但時間是有限的。」

翁倩玉坦言，在日本時無法即時看到票房數字，全靠導演林孝謙「實況轉播」，她坦言：「說實話，沒有想到會做得這麼大，有這麼大的成功 。」也透露後來看到導演轉告票房，「常常看不出來到底是幾個零」，當得知票房突破一億大關時，她開玩笑說：「我已經昏倒一次了！」她回憶先前票房還沒起步時，每天都誠心祈禱，如今的好成績讓她重燃對演戲的熱忱，直言：「很高興能回到演員身份，大家可能都忘記我是演員了。」

廣告 廣告

被問到是否期待以此片再度入圍金馬獎？她俏皮反問：「你說呢？呵呵呵。」更開玩笑說自己會騎馬，不怕摔馬、只求「穩定上馬」。電影在過年前有望成為台灣影史票房冠軍，導演林孝謙也當場承諾，若票房持續開紅盤，破幾億就包幾萬元的紅包給翁倩玉，電影已經破五億，她至少有一個五萬元的大紅包，讓翁倩玉開心到笑得合不攏嘴。

翁倩玉為國片《陽光女子合唱團》旋風回台，訪問時心情頗佳。（圖／小娛樂）

在片中飾演在獄中度過餘生的奶奶，翁倩玉為了角色幾近素顏，但妝髮仍需耗時一小時。她透露：「頭髮是用睫毛刷一根一根畫出來的。」最令人驚訝的是，片中的獄中打鬥戲，翁倩玉堅持不用替身，儘管穿戴護具，仍親自上陣展現俐落身手，「我自己來比較像」！

而在片中飾演年輕版「楊玉英」（翁倩玉飾）的小薰（黃瀞怡），也獲得翁倩玉高度稱讚：「她演得非常好，跟我年輕時最辛苦的那段身影好像，我很感謝她。」

翁倩玉坦言，自己看這部電影時「每一段都哭」，衛生紙根本來不及擦。她感嘆現代生活步調太快，人們常忽略了如空氣般存在的母愛，「每天燒菜，小孩坐下來就有菜吃，那不是自動出來的，是媽媽辛苦買菜、切菜、炒出來的」。

雖然母親已過世，但翁倩玉回憶拍攝期間媽媽還在，她曾跟媽媽分享拍攝點滴，感性表示：「相信媽媽現在就在我身旁，聽著我講話。」她更語重心長地提醒晚輩，有時間多打電話、多看媽媽，「表達感謝，會讓媽媽活得更久、更高興」。

今年是翁倩玉出道60週年，除了電影大賣，她也計畫舉辦演唱會回饋歌迷。關於《陽光女子合唱團》是否會在日本上映？翁倩玉眼神發光表示「很希望日本有人來找」，導演林孝謙也透露目前正積極接洽，希望能讓日本影迷也能在銀幕上與「Judy奶奶」相見。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導