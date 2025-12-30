翁倩玉爆身體微恙！《陽光女子合唱團》「出席急喊卡」現況曝光

記者林汝珊／台北報導

電影《陽光女子合唱團》由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與何曼希共同演出，片中飾演「玉英奶奶」、深受觀眾喜愛的資深藝人翁倩玉，日前因身體微恙留台休養，在獲得充分休息後報平安，也感謝劇組與影迷的關心與祝福。

翁倩玉在片中飾演「玉英奶奶」。（圖／壹壹喜喜提供）

隨著口碑持續發酵，《陽光女子合唱團》的感動效應也正式邁向海外市場。目前已確定將在香港、新加坡與馬來西亞陸續上映，日本、韓國亦已有買家主動接觸洽談中。業界普遍看好，這股從台灣累積而起的真實情感與共鳴力量，將很快跨越語言與文化界線，在海外市場持續延燒。

廣告 廣告

不少影迷形容，《陽光女子合唱團》的催淚並非單點爆發，而是「一波接一波、不自覺就流下來」，甚至有人分享自己哭到鼻子塞住、只能用嘴巴呼吸的慘烈（卻爆笑）觀影經驗，奉勸大家「進戲院千萬不要喝有料的飲料」。也有觀眾笑稱，這部電影「可以治療乾眼症與鼻塞」，足見其情感張力之強烈。《陽光女子合唱團》將於31日在台正式上映。

更多三立新聞網報導

5年前才悲痛送走羅霈穎！66歲曹西平猝逝 「千年老妖精」成絕響

66歲曹西平猝逝！昔一人撐起全家「兄弟決裂對簿公堂」嘆：很替父不值

66歲曹西平驚傳離世！才嘆「一切交給老天安排」 最後貼文曝光

跨海訪問／李俊昊認「沒錢真的很無力」 鬆口：願拿出「全部財產」

