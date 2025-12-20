翁倩玉爺爺曾「暗殺袁世凱」！親吐離婚主因

【記者張瑞振／台北報導】三立新聞台《話時代人物》最新一集專訪旅日巨星翁倩玉，睽違47年再度重返台灣大銀幕，在新片《陽光女子合唱團》中，她不僅演戲、唱歌、跳舞說台語，展現全方位才藝，劇中的她素顏登場，演一位犯錯的阿嬤，一生都在後悔，「角色是在監獄裡面，所以沒化妝，頭髮也是白白的，希望大家看得出來是我」，她說沒有想到出演的是主角，是後來才知道，她期盼觀眾看了電影之後，會打個電話給自己的媽媽說謝謝，「媽媽給的愛是無限的，但他們的時間是有限的，所以我們要叫自己感恩」。

翁倩玉出身醫生世家，爺爺翁俊明是第一位參與同盟會跟抗日的台灣人，還曾經「暗殺袁世凱」，翁倩玉也因為主持人鄭弘儀問起，在節目上說了這段故事，「他是用那個霍亂的菌，他們自己做，然後去撒在他們園子裡面的水池，結果等兩、三天，沒消息失敗了，袁世凱沒有死」，翁俊明是醫師，翁倩玉的祖先跟鄭成功一起來，也是醫生、軍醫，直到她的父親才走到音樂舞蹈文化的行業，當了廣播電台的台長。

節目上被問起和日籍畫廊經紀人鈴木洋樹的那段婚姻，翁倩玉表示「不能說失敗了」，當時婚姻維持六年，後來宣布和平離婚，她說兩人初相見時，以為語言和喜愛畫畫的生活共同點，會讓彼此有很多可以分享，她也透露當時母親對自己有一個期待，「媽媽說你有一天一定要結婚，你就結一次試試看，不行也沒關係，我就說OK」，她原本想這個人不錯，沒料到婚後兩人各有想法，隨著時間過去，就各走各的路了，依舊單身的她表示，從沒有拒絕追求，「我的門是開著的，請大家進來，只是沒有人進來」。

她在9歲時參加兒童劇團，「我的朋友說要不要一起來，因為參加那個團體，就可以見到很多明星，一聽有這麼好的地方，就跟著一起去」，雖然3歲就到日本，會講流利的中、日、英文，但試鏡只要遇到條件相近的日本女孩，製作人還是會挑日本人，她告訴自己要比別人努力三倍，「努力一倍還沒有跟上，努力兩倍剛好在一條線上，努力三倍的時候大家才能看到我」，後來在29歲那年，她成了第一位登上日本《NHK紅白歌唱大賽》舞台的台灣歌手。

節目上她也提到哥哥翁祖模，她說今年8月可以在哥哥設計的高雄流行音樂中心舉辦演唱會，算是完成兄妹兩人的夢想，她說哥哥是高鐵台中站的建築設計師，語帶幽默表示自己去過很多車站，在台中站她一定不會走丟的。

翁倩玉談及和日籍畫廊經紀人鈴木洋樹的離婚主因。三立提供

鄭弘儀（左）專訪翁倩玉。三立提供

