翁倩玉病倒取消行程 休養一天報平安

在《陽光女子合唱團》飾演「玉英奶奶」、深受觀眾喜愛的資深藝人翁倩玉，昨（29日）因身體微恙，取消原定的宣傳活動，在獲得充分休息後，她向外界報平安，也感謝劇組與影迷的關心與祝福。

隨著口碑持續發酵，《陽光女子合唱團》的感動效應也正式邁向海外市場。目前已確定將在香港、新加坡與馬來西亞陸續上映，日本、韓國亦已有買家主動接觸洽談中。業界普遍看好，這股從台灣累積而起的真實情感與共鳴力量，將很快跨越語言與文化界線，在海外市場持續延燒。

《陽光女子合唱團》由導演林孝謙率領陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與何曼希共同演出，自口碑場放映以來，迅速在社群平台掀起一波「眼淚災情回報潮」。不少觀眾看完後紛紛發文示警：「淚腺刺客很多，衛生紙可以帶家用的」、「根本是年末眼淚收割暴徒」、「三張衛生紙完全不夠用，中間還得把衛生紙球撿起來繼續用」，甚至粉絲也點名要導演林孝謙「出來負責」。一則則笑中帶淚、真情流露的觀後感，洗版臉書、IG與Threads等各大社群平台。

