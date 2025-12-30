翁倩玉病後首發聲！《陽光女子合唱團》催淚洗版 網驚：哭到鼻塞眼瞎

國寶級演員翁倩玉在《陽光女子合唱團》被年輕女星們眾星拱月。壹壹喜喜提供

電影《陽光女子合唱團》自12月24日啟動口碑場放映，隨即在各大社群平台掀起瘋狂的「眼淚災情回報潮」。不少影迷看完後紛紛發文示警：「這部是年末眼淚收割暴徒，建議衛生紙帶家用的比較夠！」甚至有粉絲點名導演林孝謙「出來負責」，笑中帶淚的觀後感全面洗版各大社群平台。

而片中飾演「玉英奶奶」、深受觀眾喜愛的資深藝人翁倩玉，日前因身體微恙半夜嘔吐，如今取消返日在台休養。在獲得充分休息後，她特別向大家報平安，並感謝劇組與影迷的關心。

隨著口碑持續發酵，《陽光女子合唱團》的感動力量也正式邁向海外市場，目前已確定將在香港、新加坡、馬來西亞陸續上映，日本與韓國買家亦主動接洽。不少觀眾形容，電影的催淚張力並非單點爆發，而是「一波接一波」，有人分享自己哭到鼻子塞住，只能用嘴巴呼吸，幽默奉勸大家：「進戲院千萬不要喝有料的飲料。」

安心亞與陳意涵因為演出《陽光女子合唱團》成為好友，陳意涵在電影中的遭遇逼哭許多觀眾。壹壹喜喜提供

知名影評人塗翔文也稱讚，本片成功將原作情感在地化，像是一盤酸甜苦辣鹹具備的「台式猛火熱炒」，精準煽動觀眾淚腺，情緒深刻卻不流於廉價。《陽光女子合唱團》將於12月31日跨年檔正式上映。面對社群平台上一致的「眼淚災情」，網友們給出最誠懇的觀影建議：進場前記得補充葉黃素，最重要的是衛生紙多帶幾包！



