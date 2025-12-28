翁倩玉看《陽光女子》首映怕會哭

翁倩玉（中）昨與何曼希（左起）、陳意涵、孫淑媚、安心亞出席《陽光女子合唱團》首映。（鄧博仁攝）

跨年強檔電影《陽光女子合唱團》28日舉行首映會，導演林孝謙、編劇呂安弦、演員翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等人全員到齊。翁倩玉暌違47年出演電影，住在日本的她大讚，一定要劇本夠好才會回來拍，她也說自己也是第一次看到完整電影，非常怕哭，「但我想讓大家知道母親的愛無限，時間有限，希望大家看完都要打給媽媽。」

這次回台拍電影對翁倩玉來說有不小挑戰，她坦言，因為國語不太好，47年前拍最後一部電影時還有配音，「這次要自己講，發音也不行，還有國台語都要來，我還要演奶奶」，不過能夠和一群年輕朋友拍戲她也十分開心。至於對票房，她也很有信心，「我很樂觀，許多朋友去看都說要帶朋友再去看，在台灣的家人也會去。」

片中大咖女演員齊聚，首映會現場鬧哄哄，陳意涵透露，「大家感情真的很好，一開始要接這麼多女生的戲難免緊張，但大家都很真實」，最後還開玩笑說：「在片中把一些對老公的怨氣都發洩出來。」提到大家的好感情，孫淑媚補充，前天遇地震，群組馬上都在問「你們還好嗎」，甚至還不是先問家人。

即將45歲的孫淑媚，近日因為凍齡外表被封為「台版Jennie」，現場被問到如何保養，她開玩笑說：「我都用心地善良去把她撐起來。」至於票房若是破億，是否有機會看到所有人一起合唱表演？安心亞搞笑喊話：「我們持續都有在接商演！」陳意涵笑喊，「錢到位都可以談。」