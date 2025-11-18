翁倩玉睽違47年再演國片 自認台語比國語好

（中央社記者洪素津台北18日電）歌手翁倩玉睽違47年再度演出國片「陽光女子合唱團」，她說，這次回故鄉台灣是想尋找自己的最初，「我回頭看我的人生歷史，我知道我一定要演出。」更笑稱自己的台語比國語好。

國片「陽光女子合唱團」改編自韓國電影「美麗的聲音」，導演林孝謙今天和演員翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等人一起出席金馬影展。林孝謙笑說，本來擔心75歲的翁倩玉體力無法負荷拍電影，但看了翁倩玉的演唱會後，認為對方體力無虞便邀請演出。

廣告 廣告

翁倩玉睽違47年再度回台拍電影，她表示，近來有點不知道自己在忙什麼，於是從去年就想回家鄉活動，也才準備演唱會跟大家碰面，並在這個時候驚喜收到劇本，「我這次回來故鄉是想找到最初，尤其片中要說台語，我現在台語比國語好。」

翁倩玉提到，看到劇本認為角色跟自己有點像，「雖然我跟角色不一樣，但都是在唱歌基礎下。我也透過角色回頭看我自己的歷史，這是母親跟小孩愛的故事，我一定要演，希望大家看完電影會想要打電話給媽媽。」

陳意涵表示，「角色很特別，必須是一個媽媽的角色。」在演出時適逢生產的人生新階段，陳意涵說：「導演感覺一直在注目著我的人生，失戀就找我拍『比悲傷』，當了母親就有『女子合唱團』的角色。」

鍾欣凌則分享一群女演員在監獄拍戲，緊密相處下發現大家都是瘋子，在現場總是聊八卦、講笑話；陳庭妮隨意一揪買電子書，就有7人湊團。（編輯：張雅淨）1141118