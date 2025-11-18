翁倩玉睽違47年回台拍片！親揭點頭原因 盼觀眾看完打電話給媽媽

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

《陽光女子合唱團》故事改編自韓國 2010 年上映的電影《美麗的聲音》，描述主角陳意涵在獄中生下小孩後，發生一連串故事。而該片將於今（18）日在金馬影展舉辦首映活動，導演林孝謙、編劇呂安弦、演員翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞也一同出席。

導演林孝謙、編劇呂安弦、演員翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞也一同出席金馬影展活動。（圖／黃鈺晴攝）

導演林孝謙透露，這部片中有兩個角色的選擇思考了很久，分別是陳意涵與翁倩玉。他坦言，裡面「奶奶」的角色真的想了很久，「真的很感謝老天讓我遇見了翁倩玉姐姐，那時候為了要確保她體力上面演出無礙，我去看了她的演唱會，看著她唱歌跳舞兩個小時之後，就覺得她可以了。」陳意涵的部分，他則表示，由於這個角色很特別，且必須是一個媽媽，而這時陳意涵剛生完孩子，認為等了對方最完美的階段。

然而，這次睽違47年再度回台拍戲的翁倩玉也分享，自己之所以會答應演出是覺得自己與角色相像，且現在社會很多母子即使在同個空間，也都是用手機溝通， 因此她希望看完這部片的觀眾，「看完電影後會想要打電話給媽媽。」接著，她也透露，自己在片中說了不少台語，更開心表示大家都說自己台語說得比國語好。

至於陳意涵則坦言，自己其實很早就知道這個劇本，但那時候沒有順利開拍，而剛好這段時間自己的人生也經歷到一些事情，認為彼此都有再長大一點。而她在片中挑戰「音痴」的角色，她也笑說，因為自己參加過中國競演節目《乘風破浪的姐姐》，所以對音樂略懂，才能故意唱走音。此外，鍾欣凌分享，拍攝期間大家都不時都會在一起聊天，且相當歡樂默契分非常好，甚至還一起團購電子書、甜甜圈，直言超像女子宿舍，因此在殺青時相當捨不得。





