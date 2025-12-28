翁倩玉睽違47年回台拍片！陳意涵、安心亞唱上癮 喊話黃仁勳：尾牙找我
記者王培驊／台北報導
電影《陽光女子合唱團》今(28)日在松仁威秀舉行首映會，陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等主要演員全員到齊，導演林孝謙、編劇呂安弦也一同出席，現場氣氛熱鬧，笑聲幾乎沒停過。
首映會上安排猜歌橋段，考題包括〈表白〉、〈練舞功〉、〈姊姊妹妹站起來〉等經典歌曲，鍾欣凌成功猜出翁倩玉的代表作〈祈禱〉，更直接拱她清唱，翁倩玉一開口立刻讓全場聽得如癡如醉。
翁倩玉睽違47年再度回台拍電影，在片中飾演囚犯，卻被苗可麗要求交互蹲跳50下，讓苗可麗事後笑說這行為太「大逆不道」，一喊卡就跑去懺悔，「罵完她後真的要去拜拜」，引來全場爆笑。
對於票房成績，翁倩玉相當樂觀，透露已有不少朋友看過口碑場後表示想二、三刷，還會帶家人一起進戲院，台灣的家人也都會捧場，連住在日本的姪兒也打算來看電影。
陳意涵則有感而發，表示拍攝過程中就知道這不是一部「假假的娛樂商業片」，「我們是真的付出了很多真心，把人生的歷練放進角色裡，希望觀眾都能感受到這些故事。」
聊到票房公約，導演林孝謙率先拋出承諾，表示明年正好是翁倩玉出道60周年，若票房突破1億，將推出片中〈時間之歌〉的特別版MV，收錄翁倩玉版本，並加入合唱團聲音，作為送給她的紀念禮物。
現場更有媒體提議合唱團是否能再度合體演出，安心亞立刻笑喊「我們持續都有在接商演」，陳意涵也附和表示尾牙、演出都能談，還直接對外喊話：「輝達可以找我們！」導演林孝謙更補一句：「黃仁勳看到了嗎？」
即將45歲的孫淑媚，近日因凍齡外表被封為「台版Jennie」，被問到保養祕訣，她幽默回應：「我都是用心地善良在撐。」談到私下感情好，她也透露前陣子地震時，群組第一時間關心的竟然是彼此安危。
翁倩玉也坦言，這次回台拍片對她是不小挑戰，不僅要自己配音，還得在國語、台語之間切換，但能和一群年輕演員合作，讓她直呼很開心，也希望觀眾看完電影後，都能記得「母親的愛無限，時間有限，要記得打電話給媽媽。」
更多三立新聞網報導
黃子韜爆腦出血「開顱縫43針」！親揭受重傷真相 醫曾警告：恐成植物人
男星「性侵2毛孩」遭逮！猥褻未成年證據被警掌握 令人髮指行徑全曝光
中國央視「最美記者」當小三遭冷凍！今露面陸網驚呆：完全變另一個人
韓籍女神南珉貞「二度遇強震」！當下先做1事 粉絲笑：越來越像台灣人
其他人也在看
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 60
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 38
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 23 小時前 ・ 15
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 21
挺台變歌頌中國！國安人士曝館長被榨乾下場
[NOWnews今日新聞]國安單位掌握情資，中共結合資本、演算法與網紅經濟，採取具高度情緒煽動力的「暴力行銷」模式，試圖從心理層面重塑台灣民眾的政治認知。據國安人士透露，網紅「館長」陳之漢已成為統戰單...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 174
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 191
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 293
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 24
台灣五人足球「慶祝哥」又提前慶祝！網傻「同1人發生2次」本人回應了
體育中心／綜合報導FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍戰日前登場，桃園 FC 與新竹未來里宇宙聯激戰至 PK 大戰。過程中，新竹隊門將鄭凱鴻成功撲救後一度提前慶祝，未察覺皮球仍在場內，隨即遭對手補射得分，相關畫面在社群平台迅速流傳，引發討論。所幸該次失誤並未影響鄭凱鴻表現，他迅速調整心態，在接下來的關鍵 PK 時刻接連守住射門，最終協助新竹未來里宇宙聯以 5：4 擊敗桃園 FC，順利拿下 FF1 聯賽季軍。賽後，鄭凱鴻也透過社群平台回應了。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 7
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 173
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 47
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 119
新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，台上高喊黃是「新北的選擇」。媒體人詹凌瑀說，台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 213
「不想讓小孩感覺我一直不在！」林書豪親曝退休主因
前NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)球星林書豪，宣布退役後4個月後重返台灣，今邀請 77 名球迷出席粉絲見面會。林書豪透露，過去幾週都專心陪伴兒子，現在孩子只要沒看到他就會大哭。他感性表示，決定退休最重要的原因就是「不希望我的小孩因為我的工作，而感覺我一直不在身邊」。太報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話