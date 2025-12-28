翁倩玉睽違47年回台拍片！陳意涵、安心亞唱上癮 喊話黃仁勳：尾牙找我

記者王培驊／台北報導

電影《陽光女子合唱團》今(28)日在松仁威秀舉行首映會，陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等主要演員全員到齊，導演林孝謙、編劇呂安弦也一同出席，現場氣氛熱鬧，笑聲幾乎沒停過。

首映會上安排猜歌橋段，考題包括〈表白〉、〈練舞功〉、〈姊姊妹妹站起來〉等經典歌曲，鍾欣凌成功猜出翁倩玉的代表作〈祈禱〉，更直接拱她清唱，翁倩玉一開口立刻讓全場聽得如癡如醉。

翁倩玉睽違47年再度回台拍電影，在片中飾演囚犯，卻被苗可麗要求交互蹲跳50下，讓苗可麗事後笑說這行為太「大逆不道」，一喊卡就跑去懺悔，「罵完她後真的要去拜拜」，引來全場爆笑。

對於票房成績，翁倩玉相當樂觀，透露已有不少朋友看過口碑場後表示想二、三刷，還會帶家人一起進戲院，台灣的家人也都會捧場，連住在日本的姪兒也打算來看電影。

陳意涵則有感而發，表示拍攝過程中就知道這不是一部「假假的娛樂商業片」，「我們是真的付出了很多真心，把人生的歷練放進角色裡，希望觀眾都能感受到這些故事。」

聊到票房公約，導演林孝謙率先拋出承諾，表示明年正好是翁倩玉出道60周年，若票房突破1億，將推出片中〈時間之歌〉的特別版MV，收錄翁倩玉版本，並加入合唱團聲音，作為送給她的紀念禮物。

現場更有媒體提議合唱團是否能再度合體演出，安心亞立刻笑喊「我們持續都有在接商演」，陳意涵也附和表示尾牙、演出都能談，還直接對外喊話：「輝達可以找我們！」導演林孝謙更補一句：「黃仁勳看到了嗎？」

即將45歲的孫淑媚，近日因凍齡外表被封為「台版Jennie」，被問到保養祕訣，她幽默回應：「我都是用心地善良在撐。」談到私下感情好，她也透露前陣子地震時，群組第一時間關心的竟然是彼此安危。

翁倩玉也坦言，這次回台拍片對她是不小挑戰，不僅要自己配音，還得在國語、台語之間切換，但能和一群年輕演員合作，讓她直呼很開心，也希望觀眾看完電影後，都能記得「母親的愛無限，時間有限，要記得打電話給媽媽。」

