翁倩玉睽違47年回台拍電影 飾演女囚 親揭點頭原因

生活中心／綜合報導

資深女星翁倩玉，暌違47年再度接拍台灣電影，在戲裡飾演一名女囚，並其他獄友組成合唱團，特別出席金馬首映會，翁倩玉表示非常喜歡劇本，因此馬上就答應導演的邀約，而同組演員鍾欣凌則爆料，劇組女明星都很瘋狂，點名陳意涵最誇張。

主持人說：「這陣容要是真的開演唱會，應該也是秒殺。」

熱情擺出各種POSE，還以為是哪個女團來了，藝人陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、還有好久不見的金馬影后翁倩玉，在電影中組成合唱團，還通通入獄，成為囚犯。

電影預告：「竊盜詐騙暴力恐嚇殺人，你們來度假的啊，這裡是監獄，根本不適合養小孩，你也說啦三歲之前，我都還可以照顧他不是嗎。」

翻拍韓國經典作品"美麗的聲音"，描述女囚犯，因緣際會組成合唱團，最後用歌聲互相安慰。也是影后翁倩玉，暌違47年，再度接拍台灣電影。





電影「陽光女子合唱團」在金馬影展首映。（圖／翻攝電影預告）









資深演員翁倩玉說：「我一看劇本之後一直哭，也有笑也有哭，很難得有這樣一場戲，這麼好的劇本，所以我說這個機會，不可以錯過，我沒有被大家叫過奶奶，現在大家都叫我奶奶，玉英奶奶，奶奶你要小心喔，腳這裡有東西喔。」

今年75歲的她，近期開演唱會又舉辦畫展，行程滿滿，這回登上大銀幕，她說最大挑戰，是要說很多台語。而鍾欣凌則爆料，劇組女明星都很瘋狂，尤其是她。





《陽光女子合唱團》演員翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、何曼希，一起出席金馬影展。（圖／民視新聞）









演員鍾欣凌說：「陳意涵啊，演員鍾欣凌，（不是我是女演員），因為陳意涵，她要叫我們演哭戲嘛，因為她超會哭的，她就說你就是水喝多一點，那我們最後的結論就是，我們如果雪隧塞著的話，我們就是在雪隧裡一直哭。」

演員陳意涵說：「還是要我們（現在）哭，不然我們就一起哭就不用尿尿了，希望大家等下進戲院的話，多喝點水，保持那個水分一起哭一場，水分在身體裡面，會讓你們排出來的。」

陳意涵搞笑分享，演哭戲的秘訣，看得出劇組的好感情，這回實力派演員齊聚，讓觀眾期待不已。





