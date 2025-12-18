翁倩玉睽違47年回歸國片！洪佩瑜出手了 攜手「破億金三角」助陣

記者徐珮華／台北報導

電影《陽光女子合唱團》將於12月31日正式上映，電影「再見版主題曲」〈再見的時候〉由破億電影神曲〈有一種悲傷〉創作製作金三角陳建騏、林孝謙、張簡君偉再度聯手打造，邀來曾以〈同款〉獲得金馬獎「最佳原創歌曲」的雙金得主洪佩瑜深情演繹，一開口即唱出人情的溫暖與厚度，為電影加入滿滿的感人力量。

雙金得主洪佩瑜詮釋〈再見的時候〉。（圖／何樂音樂提供）

〈再見的時候〉是翁倩玉飾演的「楊玉英」歌手時期成名曲，牽動她與女兒的關係。洪佩瑜分享自己的理解與感觸：「長大到某個時期，突然意識到原本以為的失去，都轉換成可見的東西出現在自己身上，就能再一次好好地說再見，然後朝他們走去。」

翁倩玉（左）睽違47年回歸國片，在《陽光女子合唱團》飾演指揮楊玉英。（圖／壹壹喜喜提供）

〈再見的時候〉作詞人、同時也是《陽光女子合唱團》導演林孝謙表示，「在《陽光女子合唱團》中，〈再見的時候〉不是告別，而是一段被時間深埋、終於願意被說出口的思念。它曾是指揮楊玉英歌手時期的成名曲，如今卻成為她與女兒之間最後的牽引，也是團員們心中最深的想念。」製作人陳建騏更形容：「佩瑜易感的嗓音撐起整首歌，與離別的人傾心長談，提醒信守未來再見的承諾。語氣中的不捨都成為暖陽，照亮那雙放開的手。」

那些未竟的愛、未說完的歉意、還來不及修補的傷痕，全被洪佩瑜用一種近乎低語的方式輕輕打開，讓觀眾得以與自己的遺憾再度相見。陳建騏表示：「張簡君偉的旋律帶著質樸的民謠氣味，林孝謙的詞讓我們長出思念，牽牽手，碰碰頭，相約一起未來。我希望這是一首對於再見時的期待，帶著祝福的離別曲。」

