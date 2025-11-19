翁倩玉睽違47年演國片「台語比國語好」 安心亞被陳意涵催婚急澄清

電影《陽光女子合唱團》18日在金馬影展舉辦首映，導演林孝謙、編劇呂安弦率主演群翁倩玉、陳意涵、鍾心凌、安心亞、孫淑媚等人齊聚一堂；其中翁倩玉睽違47年再度回台出演電影，她表示自己有很多事要處理，直到去年才決定回歸演藝活動，自嘲：「不曉得我一直在忙什麼！」

電影《陽光女子合唱團》 18 日在金馬影展舉辦首映。（圖／金馬執委會 提供）

75歲的翁倩玉睽違近半世紀才重返台灣大銀幕，近期也活躍於演藝圈，不僅辦演唱會還開畫展，談及當初決定接演的原因，她透露，當初看到劇本時就很有感覺，導演林孝謙向她說了內容後，深深被打動，「 是在談媽媽跟小孩的故事，希望大家看完這部電影會想打通電話給媽媽。」

久違回來拍戲，翁倩玉被問到感受上最大的差別時，用台語說道：「現在要講台灣話啦！」還透露劇組都稱讚她台語講得比國語還好。而這次在片中和陳意涵、鍾欣凌、安心亞等人合作，也讓她笑說：「有得到她們的年輕活力。」

75 歲的翁倩玉睽違近半世紀才重返台灣大銀幕。（圖／金馬執委會 提供）

導演林孝謙坦言，這部片最難敲定的角色就是由翁倩玉飾演的奶奶，他為了要確保她演出時體力ok，還親自去台北國際會議中心（TICC）看翁倩玉的演唱會，「看了她唱跳兩小時後，就覺得可以，沒問題了」。

而當一聊到片場中的趣事時，現場頓時鬧哄哄，鍾欣凌笑說，大家私下感情非常好，尤其一群女生聚在一起，只要遇到等戲空檔都在聊八卦、秘密，連上廁所都要一起，「真的很瘋！」甚至最後變「團購團」，一起團購陳庭妮推薦的電子書，陳意涵也在一旁補充：「我們一共賣了7本。」好感情也讓兩人直呼，殺青後超捨不得。

陳意涵透露，想吃甜甜圈的時候就會請安心亞去聯絡阿KEN，還當場向對方催婚，「婚禮希望我們也可以參加。」讓安心亞急著澄清喊：「沒有啦！」並透露，甜甜圈是沈庭妮經紀人去排隊買的，強調自己沒有特權。

陳意涵透露，想吃甜甜圈的時候就會請安心亞去聯絡阿 KEN ，還當場向對方催婚。（圖／金馬執委會 提供）

電影《陽光女子合唱團》翻拍自韓國催淚神作《美麗的聲音》，故事描述在監獄裡的女子們，在獄中組成合唱團，以音樂與親情為核心，用溫暖的歌聲得救贖與和解。全片將於12月31日上映。

