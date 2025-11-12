翁倩玉睽違47年演國片！《陽光女子合唱團》合體陳意涵當獄友

旅日藝人翁倩玉睽違多年重返台灣電影圈，與陳意涵共同主演電影《陽光女子合唱團》，展開一段溫馨又充滿歡笑的故事。在這部作品中，翁倩玉飾演陳意涵的獄友，兩人將在獄中展開一段特別的情誼。除了大銀幕上的合作外，兩位女星還將攜手出席金馬62頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，為這場盛會增添亮點。

《陽光女子合唱團》卡司堅強。（圖／壹壹喜喜電影提供）

《陽光女子合唱團》講述了一個感人的故事，陳意涵在劇中飾演一位在獄中產下女兒的母親，為了罹患眼疾的女兒，決定在監獄中組織一個合唱團。這部電影集結了台灣實力派演員，包括鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗等知名女星，陣容相當堅強。

陳意涵從歌舞橋段擔心跳太好會出戲。（圖／壹壹喜喜電影提供）

金馬62頒獎典禮的頒獎嘉賓陣容十分華麗，除了翁倩玉和陳意涵外，還包括《Dear Stranger》主演西島秀俊和桂綸鎂，曾獲金馬男配角獎的「學長學弟組合」林柏宏與劉冠廷，以及5位金馬影后楊貴媚、林嘉欣、謝盈萱、林品彤和鍾雪瑩。

此外，以《幸福之路》入圍本屆金馬影帝的張震，也將在獎項揭曉前擔任頒獎人。這些知名演員的參與，為今年的金馬獎典禮增添了不少話題性和期待感。

