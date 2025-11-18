翁倩玉睽違47年重返台灣大銀幕 陳意涵、鍾欣凌互指「最瘋」

電影《陽光女子合唱團》18日在金馬影展盛大首映。這部電影集結了翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞等多位知名女星。其中最受矚目的，是資深影星翁倩玉暌違47年重返台灣大銀幕，她笑稱多年後再度拍片，最大的不同是「要說很多台語」。

導演林孝謙透露，當初是親自去看翁倩玉的演唱會，「確定她的體力非常好」後才洽談合作。而翁倩玉則是因為看到劇本時，覺得角色與自己很像，才決定接演。她提到這次演出「說了很多台語」，台語表現讓劇組紛紛稱讚「比國語說得更好」。

面對電影集結眾多知名女星，導演林孝謙坦言很困難，外界也關注女星們是否會在片場互別苗頭？陳意涵搶著說：「完全不可能。」

陳意涵與鍾欣凌更互相指認對方是劇組裡「最瘋」的人，大夥會彼此互相亂聊，甚至一起團購，下戲之後還會互揪血拚。她們更在陳庭妮的勸敗下，集體購買電子書，陳意涵笑道：「我們一共賣了7本。」可見這群女星在拍攝過程中，感情迅速升溫，殺青時都依依不捨到想哭。

電影翻拍自韓國經典催淚作品《美麗的聲音》，以「女囚在獄中組合唱團」為主軸，核心精神鎖定在音樂與親情，透過多組性格各異的女性角色，細膩呈現她們在命運考驗下所展現的堅韌與溫暖力量。電影不僅有著震撼人心的歌舞場面，更深刻描繪了這些身陷囹圄的女性，如何透過音樂找到救贖與希望，並重新與家人建立連結，為觀眾帶來一場充滿淚水與力量的感動饗宴。

《陽光女子合唱團》導演林孝謙、 編劇呂安弦，與演員翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、何曼希，一起出席金馬影展。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導