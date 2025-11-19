翁倩玉睽違47年重返大銀幕 曝演《陽光女子合唱團》動機：沒被叫過奶奶

資深女星翁倩玉睽違47年重返台灣大銀幕，在新片《陽光女子合唱團》中展現精湛演技。這部溫馨感人的電影匯集陳意涵、安心亞、鍾欣凌、孫淑媚、何曼希及陳庭妮等實力派演員，講述女性囚犯在監獄中組建合唱團的故事。年屆75歲的翁倩玉依然活躍於演藝圈，除了演戲外還開唱舉辦畫展，此次因被劇本深深打動而欣然接演，片場中她被稱為「翁奶奶」的暖心互動也成為拍攝期間的溫馨花絮。

翁倩玉返台出席金馬首映活動。（圖／張哲鳴攝）

這部電影描述一群女性囚犯在監獄環境中組成合唱團的故事，情節既逗趣又溫馨。翁倩玉在接受訪問時透露，她一看到劇本就情緒起伏，時而歡笑時而落淚，她表示這樣好的劇本實在難得，因此這個機會絕對不能錯過。導演的誠意邀請也讓她立即答應接演這個角色，讓觀眾能再次欣賞她精湛的演技。

廣告 廣告

翁倩玉睽違47年演電影。（圖／壹壹喜喜電影提供）

在電影中，翁倩玉不僅要演戲，還需要唱歌、跳舞以及說台語，展現了她多方面的才藝。雖然年紀已長，但她在演藝圈仍然保持活躍，展現了不減的活力和熱情。在金馬首映會上，翁倩玉分享了拍攝期間的趣事，她提到這是她第一次被大家稱為「奶奶」，劇組人員都很照顧她，經常提醒她注意腳下的障礙物。對於這些關懷，翁倩玉感到非常感謝，她幽默地表示雖然大家以為她看不見，但其實她看得很清楚。翁倩玉爽朗可愛的個性和幽默感在訪談中展露無遺，為這部充滿感動的電影增添了更多期待。

更多 TVBS 報導

翁倩玉睽違47年演國片！《陽光女子合唱團》合體陳意涵當獄友

金馬62／翁倩玉回歸國片打開「人生下半場」 挑戰女囚角色揭點頭原因

安心亞意外「肘擊」翁倩玉！ 自責暴哭：以為要退出演藝圈

陳意涵獄中生子唱出救贖！《陽光女子合唱團》孫淑媚一開口網驚呆

