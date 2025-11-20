翁倩玉羞見「萬博追踪」 20歲時忙工作沒戀愛

（中央社記者王心妤台北20日電）電影「萬博追踪」在1970年實際前往大阪萬國博覽會取景，女主角翁倩玉今天出席修復版首映會笑說，見到20歲的自己出現在大銀幕有些害羞，她並回憶當年忙於工作、無心戀愛。

翁倩玉表示，當年是游擊式的拍攝，躲在各個地方拍攝不能被發現，這成為一種壓力，「這是在找恩人的故事，導演說不能失敗，我有很多即興表演，還跑到北海道、京都、奈良拍攝。」

今年萬博正巧也在日本舉行，翁倩玉說，能看到這部片的意義非凡；並提到電影今年夏天在大阪上映時，不只門票完售，她也出席活動，還被不少影迷認出來，但她都希望低調，不要造成騷動。

翁倩玉將和藝人陳意涵一起擔任金馬獎頒獎嘉賓，頒發最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲。她透露，現在緊張的不得了：「我身邊的工作團隊很緊張，因為發音要對，Title（頭銜）要對、發音要對、名字要講對。」

文化部長李遠表示，翁倩玉是一代大眾情人，而萬博今年又回到大阪，雖然整個世界局勢不同，台灣仍以「We TAIWAN」之名辦理系列文化活動。

他還引用翁倩玉曾撰寫的歌詞「我祈禱人間有溫情，人間溫情多麼偉大，它使枯樹發了芽，冰霜也會為它融化」，歡迎翁倩玉參加活動，並期待她的新片「陽光女子合唱團」，感謝翁倩玉一直在世界上為台灣發聲。（編輯：吳素柔）1141120