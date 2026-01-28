翁倩玉自曝素顏是最大挑戰！《陽光女子》導演揭「選角奇招」

翁倩玉鬆口拍攝2大挑戰，喊話票房突破20億。（資料圖／陳俊吉攝）

76歲女星翁倩玉從小就接觸歌唱、演戲並進入演藝圈，即使長年在日本生活，仍不斷有影視作品推出。近期她因台灣電影《陽光女子合唱團》掀起觀眾討論，尤其飾演的角色背景坎坷及深刻情感表現，對此，導演、編劇也出面分享拍攝內幕。

導演林孝謙、編劇呂安弦日前登上廣播節目《夜光家族》，透露先前對「玉英奶奶」這個角色想了很久，因為她有一些特殊要求，其中一項就是一定要為音樂人，才能熟悉指揮的工作，以及對節拍、韻律有天生好感。於是兩人使出奇招，「翻了歷年金馬獎得獎名單」，發現翁倩玉是第10屆的金馬影后，後來也得知對方還在演戲，便趁翁倩玉到台灣開演唱會時進行接洽。

翁倩玉演出《陽光女子合唱團》掀熱議。（資料圖／星光佳世提供）

而近期不在台灣的翁倩玉，主持人也安排跨海電話連線，她一聽見現在票房已突破2.5億後，難掩開心情緒直呼「太高興了」。同時翁倩玉回憶拍戲時的挑戰，「一個是玉英奶奶的生命太苦，我沒有演過這麼苦的女性角色，還有一個大大的挑戰是沒有化妝，所以要很大膽才可以」，但她相隔47年回到台灣大銀幕，且遇到自己能接受的好作品，無論如何都要演好、把角色研究好。

翁倩玉也分享，「那時候沒想到會有這麼多人來看我們的電影，很多朋友從新加坡、很多地方打電話來說看了3次，每一次都是要帶衛生紙，因為第二次比第一次哭得更厲害，他們說電影完了也不想離開，音樂聽到尾才離開，所以我非常非常高興」。至於最終票房預測，她語出驚人：「應該會超過20億吧！要走全世界了」，讓導演瞬間備感壓力，翁倩玉則預告會再找時間回到台灣。

