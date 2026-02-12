翁倩玉認了「怕被觀眾忘記」！談亡母惹淚：媽媽是最重要的

記者林汝珊／台北報導

電影《陽光女子合唱團》將突破5億票房，有望打破國片《海角七號》影史紀錄。女星翁倩玉今（12日）出席受訪，坦言完全沒料到會如此成功，自己也許久沒拍電影，很怕被大家忘記自己是個演員。

翁倩玉坦言怕被大家忘記是演員。（圖／記者鄭孟晃攝影）

翁倩玉這次重返大銀幕，直言格外珍惜，「一段時間沒拍電影，大家都忘記我是演員，得到這個機會，我真的跳起來！」強調自己是從電影出道，如今能以演員身分再度被看見，非常開心。是否期待金馬獎？她毫不猶豫回答：「期待。」

翁倩玉也透露電影中與母親相關的橋段最觸動她的心，「媽媽存在得太自然了，但媽媽是最重要的。」她感性表示，媽媽的愛無限，但時間有限，「還在的時候非常重要，有時間就要孝順一點。」透露拍攝期間母親仍健在，如今母親已離世，也相信媽媽一直在身邊守護。

