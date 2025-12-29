翁倩玉身體不適「凌晨吐到早上」 原定記者會取消

75歲藝人翁倩玉相隔47年重返大銀幕，在電影《陽光女子合唱團》和安心亞、陳意涵、鍾欣凌等一同飆戲，她也勤跑宣傳，活力滿滿；她原訂今天（29日）還要和導演林孝謙一同出席記者會，不料，卻因她突然身體不適，從昨日凌晨吐到早上而取消通告。

翁倩玉(中)相隔47年重返大銀幕，在電影《陽光女子合唱團》和何曼希（左起）、陳意涵、孫淑媚、安心亞一同飆戲。（圖／ 壹壹喜喜電影股份有限公司 提供 ）

翁倩玉28日特地從日本搭機來台參加電影《陽光女子合唱團》首映會，還高歌〈祈禱〉讓全場嗨到最高點，導演林孝謙更許願如果電影票房破億，就會為翁倩玉出道60週年推出特別為她製作的「時間之歌」特別版MV，讓她相當開心。

翁倩玉（右）原訂29日要和導演林孝謙（左）出席記者會，因身體不適而取消，中間為陳意涵。 （圖／ 壹壹喜喜電影股份有限公司 提供 ）

她原訂今日要和林孝謙一同出席記者會，與記者暢聊，卻因為臨時身體不適，取消記者會；電影公司表示，「倩玉姐的身體不太舒服，因為昨日凌晨起來吐到現在，剛剛才休息，所以今天的通告我們只能取消了」，而她預計明天（30日）一早返回日本。

75歲翁倩玉為了電影《陽光女子合唱團》勤跑宣傳，展現驚人的活力。 （圖／ 壹壹喜喜電影股份有限公司 提供 ）

