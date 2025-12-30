翁倩玉身體微恙「休養後已返日！」《陽光女子合唱團》災情頻傳

翁倩玉（右三）今日在休養過後已經於下午返回日本。（壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》由導演林孝謙率領陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與何曼希共同演出，自12月24日至28日口碑場放映以來，迅速在社群平台掀起一波「眼淚災情回報潮」。片中飾演「玉英奶奶」、深受觀眾喜愛的資深藝人翁倩玉，日前因身體微恙留台休養，在獲得充分休息後報平安，也感謝劇組與影迷的關心與祝福，並在30日下午已經搭機返日。

不少觀眾看完《陽光女子合唱團》後紛紛發文示警：「淚腺刺客很多，衛生紙可以帶家用的」、「根本是年末眼淚收割暴徒」、「三張衛生紙完全不夠用，中間還得把衛生紙球撿起來繼續用」，甚至粉絲也點名要導演林孝謙「出來負責」。知名媒體人龍貓大王通信則盛讚演員陣容簡直為「復仇者聯盟等級」，台灣女演員幾乎涵蓋10到70歲年齡層、各種類型角色齊聚一堂，直言「不看真的可惜」。

另外一位知名影評人Ryan也撰文提到：「《陽光女子合唱團》和聲的比例不多，編導想走出自己的特色，所以選曲有別，還加入很多舞蹈元素，讓每一位合唱團員都有所發揮，就這點來說，我彷彿看到了電影版的《影后》：如果《影后》是臺灣電視史上讓將近十個女演員每個都有發揮每個角色都鮮明立體做得最好的劇集，那麼《陽光女子合唱團》便是把十個女性群戲處理到了臺灣電影前所未見的程度。」

