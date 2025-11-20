翁倩玉重見20歲自己曝當年戀愛 金馬頒獎勤練發音：超怕說錯名字
75歲翁倩玉今（19日）出席了她在1970年拍攝的電影《萬博追踪》台灣首映活動。該片實際前往萬國博覽會取景，記錄了翁倩玉20歲時的清純模樣。翁倩玉看到背板上20歲的自己、害羞地笑說：「看到這部片才發現半個世紀已經過去了，想不到我拍戲已經這麼多年了。」她表示《萬博追踪》會讓她回想起當時遇到那些人以及那時的男朋友，但又笑說：「可是我那時候工作很忙東奔西跑，也沒時間談戀愛！」
翁倩玉回憶起當年拍攝《萬博追踪》的點滴，表示當年在萬博人潮中採游擊式的拍攝方式，她得先躲起來等拍攝時才現身，而且不能NG、不然會引發騷動，「只要有人發現就必須換地方拍。」
她坦言那是另一種壓力，因為整部片以她尋找恩人作為故事主軸，當中她很多即興表演，還跑到北海道、京都、奈良等地取景拍攝。同時間她還有每週一集介紹萬博的節目，工作滿檔，所以根本沒時間戀愛！
巧合！1970年萬博看未來 2025年回歸自然
《萬博追踪》今年夏天在大阪修復首映，一票難求，翁倩玉親友一樣買不到票，她笑說要對方「來台灣看。」而翁倩玉出席大阪首映時被粉絲認出，一樣要對方不能聲張，「我立刻用手比出『噓』的手勢，希望不要造成騷動。」她透露其實平常粉絲要求合照，她有時間都是來者不拒，「但如果要搭車或趕飛機就沒辦法了！」
萬博時隔55年再度回到大阪舉行，翁倩玉兩屆都有參與，他表示這時候能在《萬博追踪》中看到1970年萬博意義非凡，「那時候大家都是在看未來的故事，纜車都是圓的，好像有種到未來都市的感覺。」
她認為當時萬博是看未來，而現在的萬博則是回歸原來地球的自然，「我們現在都是在自然裡面，要自然、乾淨的活下去。」
金馬頒獎最怕講錯名字 勤練發音
翁倩玉今年將與陳意涵一起擔任金馬頒獎嘉賓，將頒發最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲。她透露現在緊張得不得了，身邊的工作團隊也很緊張，因為「發音要對，Title要對、發音要對、名字要講對。」
文化部長李遠也驚喜現身，送上驚喜禮物。李遠表示，翁倩玉對他這一代人來說是大眾情人，她代表的更是一整個時代。世博經過了55年後又回到大阪，雖然整個世界局勢不同，但是台灣仍然想盡辦法以「TECHWorld」名稱進入世博園區，同時以「We TAIWAN」之名在大阪市區辦理一系列的文化活動，包含大阪亞洲影展。
李遠特別以翁倩玉為電影《真假千金》她親自寫的「溫情滿人間」歌詞「我祈禱人間有溫情，人間溫情多麼偉大，它使枯樹發了芽，冰霜也會為它融化」歡迎翁倩玉。
75歲美魔女維持好狀態曝心法：人生最難是原諒
現年75歲的翁倩玉狀態仍維持的相當好，她大方分享保養心法：「我們不要看後面，後面是歷史，那是不能改的，我們要看前面，不要怕失敗，利用所有機會學好，向前走人生就會更好。」
她更以幽默的方式解釋正面心態的重要性：「開心和生氣都是過24小時，你要選哪個？開心一切都會好，生氣皮膚會黑內臟會硬，肚子總是撐的東西也吃不出味道，要知道找個辦法原諒，人生最難做的事情就是原諒。」翁倩玉金馬行程結束後將返回日本，待12月再來台宣傳《陽光女子合唱團》。
