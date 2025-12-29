翁倩玉長年維持七分飽 75歲凍齡秘方「多笑一點」！

翁倩玉(左)接受吳怡霈專訪，分享維持身材的祕訣是維持七分飽、時常保持笑容。（POP Radio提供）

長居日本的翁倩玉與導演林孝謙為宣傳國片《陽光女子合唱團》做客POP Radio《POP有夠靚》，翁倩玉在片中飾演「玉英奶奶」，為了詮釋角色，除了近乎素顏上陣，每次上戲要花1小時刷白每根頭髮，還必須要為戲增肥才符合長年蹲牢房的人物形象。主持人吳怡霈順勢請教凍齡與維持身材的秘方？翁倩玉笑答「多笑一點！不回望過去，只向前看」。

已經75歲的翁倩玉表示，平常不太吃白飯，長年維持在七分飽狀態，晚上則不吃澱粉食物；被要求為戲增胖，除了劇組準備的美食外，她也破戒吃了很多白飯，吳怡霈聽了直呼「毋湯啦」，但翁倩玉則放寬心表示，因為劇本好也願意為戲扮醜，「只要宣傳時再漂亮就好」。

導演林孝謙(左起)、翁倩玉接受主持人吳怡霈節目專訪。（POP Radio提供）

《陽光女子合唱團》是根據15年前的韓片《美麗的聲音》改編，翁倩玉演藝雙全的形象，是林孝謙心中「玉英奶奶」的不二人選，他說，看了翁倩玉的演唱會，發現兩個多小時的演出不僅又唱又跳維持完美音準，體力負荷有餘之外，又將舞蹈與歌曲完美結合，這正是他心中的角色形象；雙方接觸後，翁倩玉對林孝謙認真的態度留下印象，更發現角色設定有如量身打造，她被劇本打動，因此促成合作。

翁倩玉在片中則採國台語雙聲道演出，她的說話方式同時保有日語慣用者的輕柔，林孝謙笑說「Judy姐連罵人都很溫柔」，翁倩玉則謙稱自己的國語和台語都不夠道地，但認為阿嬤對她影響很大，自己說話方式應該是受到阿嬤的影響，她的阿嬤非常文雅，「阿嬤很少生氣，她透過語言教我，而不是採取打罵教育」。

翁倩玉再次演出電影，受到劇組眾多演員們謹慎對待，她笑稱「人生裡面從來沒被叫過奶奶！結果片場大家都叫我奶奶，還常常要我小心」，她感到有趣也很感謝劇組的關心；林孝謙則表示，翁倩玉每次都是最早到片場的人，即使戲份完成，也會看大家完成才離開，「其他的女明星都以她為榜樣」，也讓電影產生很多火花。

