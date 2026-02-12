翁倩玉開心《陽光女子》票房破5億 樂當國民奶奶嗨喊：要昏倒了
【緯來新聞網】國片《陽光女子合唱團》票房已突破5億，被看好農曆年前就會打破《海角七號》5.3億票房紀錄，登頂國片紀錄冠軍。翁倩玉今（12日）出席記者會，聽到票房開紅盤，打趣：「我沒有想過會這麼成功，看到那幾個零，我都數不清，一億的時候，我已經昏倒一次了。」導演林孝謙在旁打趣：「那現在要昏倒5次了。」
翁倩玉開心《陽光女子合唱團》票房破5億。（圖／陳明中攝）
先前電影宣傳時，翁倩玉因身體不適，臨時取消訪問，如今票房開紅盤，她也很開心自己演出的「玉英奶奶」成為「國民奶奶」，她感性表示：「心裡滿滿都是感謝，我雖然已經是奶奶，但我還是翁倩玉，很開心有更多年輕觀眾認識我。」不過她也很遺憾媽媽在電影上映前就離世，「但我相信她在我身邊，她會很開心。」
這次也是翁倩玉暌違47年，重返台灣大銀幕，她打趣：「會想多演台灣電影，一段時間沒拍，我在日本大家都忘記我是演員了。」對於能夠再次演出電影直呼激動。曾獲得金馬影后的她，被問到會不會希望再下一城，二度鍍金金馬影后，她笑回：「我是真的會騎馬的人。」對於獲獎有期待。如今電影成績亮眼，導演林孝謙也直呼：「沒有倩玉姐就沒有這部片。」他今也被拱要包紅包給翁倩玉，承諾：「破幾億就包幾萬過年紅包給翁倩玉姐姐，現在已經保底5萬。」更豪氣放話，希望電影能往7億邁進。同時他也感謝網友發起爆哭挑戰，讓票房一路衝高，「很謝謝大家分享，但還是要呼籲一下大家，不要拍銀幕不要錄影喔，不然有可能會跟電影裡的阿蘭一樣（被抓）。」
《陽光女子合唱團》記者會，編劇呂安弦（左起）、翁倩玉、導演林孝謙（圖／陳明中攝）
「陽光女子合唱團」聯訪 翁倩玉出席（2） (圖)
電影「陽光女子合唱團」票房破新台幣5億，近日將登頂國片票房影史冠軍，藝人翁倩玉（中）12日表示，很開心讓大家想起她是演員身分出道，走在日本街上也曾被台灣觀眾認出是「玉英奶奶」。
《娛樂世界》翁倩玉樂「陽光女子」破5億
【時報-台北電】傳奇影后翁倩玉為國片《陽光女子合唱團》旋風回台謝票，12日出席映後並受訪。該片票房已突破5億，有望超越《海角七號》5.3億紀錄，成為最賣座台片。長居日本的她笑說，無法即時掌握票房，全靠導演林孝謙「實況轉播」，先前身體微恙缺席活動，如今康復現身氣色極佳，加上票房勢如破竹，讓她直呼：「全身高興的氣都在跑。」 對於亮眼成績，她坦言完全超出預期，「沒想到會這麼成功，所以我每天都在唱〈祈禱〉。」聽到票房破億時，她笑說「看到那幾個零都數不清，1億時已經昏倒一次」，還傳跳舞小熊貼圖表達喜悅，衝到4億更一次傳4隻。導演林孝謙被問是否包紅包感謝翁倩玉，他大方笑說：「破幾億就包幾萬，現在保底5萬。」翁倩玉還開心向媒體道謝。 翁倩玉感性表示，該片不只是演出機會，更是讓觀眾重新記起「我是演員」，已逾40年未在台拍戲的她說：「很高興回到演員身分，大家可能都忘記我是演員了。」曾以《真假千金》奪金馬影后的她，被問是否再戰金馬，俏皮反問：「你說呢？」也很開心被更多年輕觀眾認識，甚至在路上遇到直接喊她「玉英奶奶」。 電影掀起「淚腺挑戰賽」，翁倩玉坦言觀影時「每一段都哭」，片中母女從決裂到和解，她提醒觀眾
玉英奶奶回來了 翁倩玉為《陽光女子合唱團》返台快閃謝票
引發全台觀眾孟姜女體質，一路哭倒票房紀錄的台灣電影《陽光女子合唱團》，已經賣破新台幣5億元，更可望於農曆新年期間超車影史最賣座《海角七號》的成績，片中扮演玉英奶奶的女星翁倩玉，專程返台快閃，加入謝票行列。
「陽光女子」將攻國片冠軍 翁倩玉：得知破億已昏倒
（中央社記者王心妤台北12日電）電影「陽光女子合唱團」票房破5億，近日將登頂國片票房影史冠軍，翁倩玉今天受訪笑說，得知票房破億時「已經昏倒一次了」，導演林孝謙笑稱破幾億就會包幾萬紅包給翁倩玉。
76歲翁倩玉拒替身「親自摔比較真」 見《陽光女子》破億直接昏倒
傳奇影后翁倩玉為國片《陽光女子合唱團》旋風回台謝票，她今（12日）除了出席映後活動，也現身與導演林孝謙、編劇呂安弦一同受訪，該片票房已突破5億大關，有望超越18年前《海角七號》創下的5.3億紀錄，成為最賣座台片。翁倩玉笑說，因長居日本無法即時掌握票房，全靠劇組替她「實況轉播」。先前因身體微恙缺席宣傳活動，經休養後已恢復健康，今日現身氣色極佳，加上票房捷報頻傳，讓她直呼：「全身高興的氣都在跑。」
出演國片《陽光女子合唱團》票房破五億！翁倩玉返台大秀金嗓
曾獲金馬影后殊榮的翁倩玉睽違47年再度演出台灣國片，她參與演出的《陽光女子合唱團》票房開出亮眼成績，累計已突破5億元，並創下台灣影史票房第2名紀錄。翁倩玉也特地從日本返台，今（12）日下午與導演林孝謙
春節將至 迪化年貨大街人潮多 (圖)
農曆春節即將到來，家家戶戶趕辦年貨，台北市迪化年貨大街12日午後購物人潮多，相當熱鬧。
《陽光女子合唱團》從5張票到5億奇蹟 林孝謙親揭關鍵原因
國片《陽光女子合唱團》票房飆破5億台幣，導演林孝謙12日表示，他們是從第一天只賣5張票開始，一路走到突破5億。除了感謝觀眾支持，他認為最重要的原因，是每個人都想到默默辛苦的媽媽，因為對媽媽的感謝與情感，藉由這部片子被看見。 現象級國片《陽光女子合唱團》持續締造票房佳績，近日正式突破5億大關，距離《海角七號》5.3億紀錄僅一步之遙，有望在本週或下週躍升為國片影史冠軍。 片中飾演「玉英奶奶」的翁倩玉12日也返台為電影宣傳，並與導演林孝謙一同接受媒體訪問。翁倩玉笑說，有人告訴她，如今成了全台灣最出名的奶奶，很高興電影受到觀眾喜愛。不過，她更希望大家看完電影後，能即時表達對媽媽的感謝，因為媽媽的時間是有限的。翁倩玉：『(原音)感謝媽媽，不要錯過那個時間，不可以錯過的，因為到後來你就會後悔為什麼沒有做，我們不要後悔，要去做，跟媽媽說謝謝，帶媽媽去看電影也好啊。』 翁倩玉也透露，晚間將親自走進戲院，感受台灣觀眾的熱情，並帶著在宜蘭女監由受刑人親手製作的糖果與餅乾送給觀眾。她笑說，今晚可能會感動到落淚，希望把這份祝福親手交給戲迷。 談到票房大賣的原因，導演林孝謙表示，其實團隊是從5張票一路走到5億成
「陽光女子合唱團」聯訪 翁倩玉出席（1） (圖)
電影「陽光女子合唱團」導演林孝謙（右）、編劇呂安弦（左）與藝人翁倩玉（中）12日在台北大巨蛋秀泰影城出席聯訪記者會，與媒體分享拍攝點滴。
供3盤糖果救票房？《陽光女子合唱團》逆襲內幕曝光
翁倩玉從16歲唱《珊瑚戀》到今年出道60年，成為電影《陽光女子合唱團》最強定心丸；該片票房一路飆升，讓翁倩玉搞笑說：「到（影史）第一名的話，我可能又會昏倒了！」林孝謙坦言：「一開始上映只有五張票，是奶奶（翁倩玉）一直鼓勵我們不要怕，往前走。」如今一張一張票累積起來，劇組感謝觀眾支持台灣電影，「真的很
