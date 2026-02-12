翁倩玉開心《陽光女子》票房破5億 樂當國民奶奶嗨喊：要昏倒了

【緯來新聞網】國片《陽光女子合唱團》票房已突破5億，被看好農曆年前就會打破《海角七號》5.3億票房紀錄，登頂國片紀錄冠軍。翁倩玉今（12日）出席記者會，聽到票房開紅盤，打趣：「我沒有想過會這麼成功，看到那幾個零，我都數不清，一億的時候，我已經昏倒一次了。」導演林孝謙在旁打趣：「那現在要昏倒5次了。」

翁倩玉開心《陽光女子合唱團》票房破5億。（圖／陳明中攝）

先前電影宣傳時，翁倩玉因身體不適，臨時取消訪問，如今票房開紅盤，她也很開心自己演出的「玉英奶奶」成為「國民奶奶」，她感性表示：「心裡滿滿都是感謝，我雖然已經是奶奶，但我還是翁倩玉，很開心有更多年輕觀眾認識我。」不過她也很遺憾媽媽在電影上映前就離世，「但我相信她在我身邊，她會很開心。」



這次也是翁倩玉暌違47年，重返台灣大銀幕，她打趣：「會想多演台灣電影，一段時間沒拍，我在日本大家都忘記我是演員了。」對於能夠再次演出電影直呼激動。曾獲得金馬影后的她，被問到會不會希望再下一城，二度鍍金金馬影后，她笑回：「我是真的會騎馬的人。」對於獲獎有期待。如今電影成績亮眼，導演林孝謙也直呼：「沒有倩玉姐就沒有這部片。」他今也被拱要包紅包給翁倩玉，承諾：「破幾億就包幾萬過年紅包給翁倩玉姐姐，現在已經保底5萬。」更豪氣放話，希望電影能往7億邁進。同時他也感謝網友發起爆哭挑戰，讓票房一路衝高，「很謝謝大家分享，但還是要呼籲一下大家，不要拍銀幕不要錄影喔，不然有可能會跟電影裡的阿蘭一樣（被抓）。」

廣告 廣告

《陽光女子合唱團》記者會，編劇呂安弦（左起）、翁倩玉、導演林孝謙（圖／陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

緯來《夜市王》揪《大嘻哈2》製作團隊打造 董事長李鐘培熱血喊：支持年輕人！

王陽明獻人夫力機會來了！蔡詩芸家庭事業忙翻 老毛病都牙起來