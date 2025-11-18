翁倩玉隔47年重返銀幕登金馬 陳意涵住進女子監獄開團購

陳意涵18日登上《陽光女子合唱團》金馬星光舞台，與影迷相見歡。（金馬提供）

電影《陽光女子合唱團》18日登上金馬星光舞台，導演林孝謙、編劇呂安弦及演員翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞均出席，星級陣容一字排開，問林孝謙集齊這麼多大咖女星，是誰最難喬？林孝謙表示有兩位，第一是闊別台灣電影47年的翁倩玉，為了確保她的體力，還先抽空去看她的演唱會。

旅日巨星翁倩玉表示，其實不知道自己到底在忙什麼，就這樣離開華語電影圈多年，去年開始回台參加活動，今年1月林孝謙找上門，她一看劇本就心動，還自問：「我已經75歲了，回頭看我的歷史，今天的我可不可以演這個角色？」接著發願希望這部片是自己人生下半場新的開始，「不一樣的是，我現在會說台語了！」

孫淑媚（左起）、呂安弦、翁倩玉、林孝謙、安心亞、陳意涵、鍾欣凌18日出席《陽光女子合唱團》金馬星光舞台。（金馬提供）

第二位難喬的人是陳意涵，林孝謙說因為這個角色必須要是媽媽來演，「她生完孩子後覺得很適合，等到她完美的狀態，就是等3年。」與眾多女星對戲，陳意涵是否會有壓力？她笑說：「我都經歷過《浪姐》了，而且導演是不是有偷看我的人生，當我稍微對唱歌跳舞有點興趣的時候，就來找我拍這部片。」

因為電影是在真正的監獄取景拍攝，所有女演員需合宿，團體生活宛如住進女生宿舍，陳意涵透露大家聚在一起就會開團購，自己跟其他演員們推銷了7本電子書，還開玩笑爆料阿Ken送了很多次自家品牌的甜甜圈到劇組，一旁安心亞趕緊澄清沒有特權是排隊買的，鍾欣凌則補充大家連上廁所都會約伴同行。

至於演出合唱團的挑戰，陳意涵說要假裝扮音痴，要先會才能不會，還好自己略懂，才能裝不懂；安心亞則是很會跳舞，卻要假裝傻妹不會跳；孫淑媚跟鍾欣凌是饒舌擔當，兩人在片中挑戰Rap。

