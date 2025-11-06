翁倩玉隔48年再演戲 導演林孝謙超挫「田調」先看演唱會

【緯來新聞網】翁倩玉相隔48年再度演出台灣作品，加入台片《陽光女子合唱團》卡司演出。導演林孝謙坦言當初找翁倩玉也是有點挫，還特別跑去看翁倩玉的演唱會，「看到她又唱又跳兩個半小時，我就知道要為她重寫角色設定了！」為此他跟編劇呂安弦一起把原來的翁倩玉要飾演的音樂老師角色，轉換成知名歌手，讓角色更加立體。

翁倩玉在《陽光女子合唱團》飾演知名歌手。（圖／壹壹喜喜提供）

台片《陽光女子合唱團》找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮以及新人何曼希同台演出。導演林孝謙說一開始自己就鎖定了跟他搭檔過的陳意涵，「沒有她，我不會拍」。陳意涵從《比悲傷更悲傷的故事》到如今成為兩個孩子的媽媽，導演認為這是老天給的最好時機—母職經驗讓她對角色的柔軟與真實自然流露。

《陽光女子合唱團》找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞等人演出。（圖／壹壹喜喜提供）

在《陽光女子合唱團》裡面有許多的群戲以及小孩的戲份，導演直言：「群戲與小孩，絕對是這部電影最大的挑戰。」由於小孩不能被指令、不能強迫，只能「營造環境」。最難的一場，是小朋友第一次看見合唱團演出的戲：台上20多位、台下近200位群演，氣氛龐大，小朋友起初緊張、哭鬧；台上的姐姐們立刻用手機手電筒唱〈小星星〉，孩子安靜了，戲也順利完成。林孝謙說：「真的多虧了這些厲害的演員，神隊友的助攻才能讓這部電影達到最棒的效果。」



苗可麗則表示，導演對於每一位臨演也都是尊重與溫柔，跟對待有知名度的演員都一樣，讓她印象最深刻。她還分享一個小秘密：「導演出工前，在家靜坐30分鐘，為劇組、工作場域送祝福。原來我感受到的溫暖與愛，是他用心創造的能量。這部作品帶著愛，我相信上映後也能把愛傳出去。」《陽光女子合唱團》將於12月31日全台上映。

《陽光女子合唱團》導演林孝謙一開始就鎖定陳意涵演出。（圖／壹壹喜喜提供）

