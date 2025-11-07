翁倩玉隔48年重返台灣大銀幕 唱跳2.5小時驚呆導演「重寫角色」

翁倩玉在《陽光女子合唱團》中飾演知名歌手。壹壹喜喜提供



旅居日本的翁倩玉48年沒在台灣演戲，竟接下新片《陽光女子合唱團》，導演林孝謙透露一開始內心也是有點剉，還特別「田調」跑去看她的演唱會，「看到她又唱又跳2個半小時，我就知道要為她重寫角色設定了」。

於是林孝謙與《比悲傷更悲傷的故事》編劇呂安弦把原來翁倩玉要飾演的音樂老師轉換成知名歌手，讓角色有更多立體化的層面，同時也在劇本結構中增添更多衝突的設計。

《陽光女子合唱團》卡司除了翁倩玉，還有陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮以及新人何曼希，林孝謙透露一開始就鎖定合作過《比悲傷更悲傷的故事》的陳意涵，「沒有她，我不會拍」。也認為升格母親讓她對角色的柔軟與真實自然流露。

《陽光女子合唱團》卡司堅強。壹壹喜喜提供

另外，苗可麗透露印象最深刻的就是林孝謙對每1位臨演也都表現尊重與溫柔，她還分享一個小祕密：「導演出工前，在家靜坐30分鐘，為劇組、工作場域送祝福。原來我感受到的溫暖與愛，是他用心創造的能量，這部作品帶著愛，我相信上映後也能把愛傳出去。」

片中有許多的群戲以及小孩的戲份，林孝謙透露最難的一場是小朋友第1次看見合唱團演出的戲，台上20多位、台下近200位群演讓小朋友們緊張、哭鬧，台上的姐姐們立刻用手機手電筒唱〈小星星〉安撫，孩子安靜了，「真的多虧了這些厲害的演員，神隊友的助攻才能讓這部電影達到最棒的效果」。《陽光女子合唱團》12月31日上映。

