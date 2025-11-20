翁倩玉隨《萬博追踪》優雅現身！15歲清純模樣曝光

國家影視聽中心今日邀請到《萬博追踪》女主角翁倩玉，參與《萬博追踪》台灣首映活動。（圖／國家電影及視聽文化中心）





上月於日本舉辦的「大阪・關西世博會」圓滿落幕，1970年實際前往萬國博覽會取景的《萬博追踪》（1970），也從拍攝地正式回到台灣首映！國家影視聽中心於今（20）日邀請到《萬博追踪》女主角翁倩玉參與首映活動，現場加碼放映影視聽中心典藏的台影新聞片，捕捉到翁倩玉六十年前結束旅日行程、自東京返國畫面。珍貴影像讓國寶天后害羞又感動地直喊：「天啊！記憶都回來了！」

「來自台灣的萬博神作」、受到日媒高度好評並封為「幻の映画」的《萬博追踪》，今年夏天在大阪颳起話題旋風！不只放映售票一開賣就被秒殺，更持續被世界各地的影迷要求追加場次。本片在大阪亞洲電影節世界首映的同時，就在第一時間排定回台放映的檔期，選定在完成本片數位修復的國家影視聽中心大影格，以最高規格的影廳設備帶大家重回1970年的風華美好。

國家影視聽中心於今日舉辦《萬博追踪》台灣首映活動。（圖／國家電影及視聽文化中心）

文化部長李遠特地前來現身支持，他表示：「看到《萬博追踪》非常感動，因為它不只是一部電影，它其實是台灣一整個時代的濃縮；翁倩玉小姐是當時的大眾情人，所以她也代表了1970年的精神。文化部今年也在大阪世博辦了一系列的活動，很受到歡迎，大家都希望那些文化表演有機會都能搬回台灣再次演出，很高興看到《萬博追踪》是第一個回到台灣展映的作品！」

今年八月隨片前往大阪、與世界影迷介紹《萬博追踪》的國家影視聽中心董事長褚明仁也補充：「這部片在今年大阪世博期間於當地首映，引起日本媒體、影迷的廣大迴響與熱議，更證明一部老電影所承載的時代記憶與共鳴，是超越國界的，誠如我們常強調的：電影修復的不只是一格格底片，而是整個時代的靈魂。」他表示，《萬博追踪》這回在大阪首映成功的珍貴收穫與經驗，擴大了我們對未來數位修復片論述推廣的視野，絕對是深具意義的一個新里程碑。

「玉女國寶」天后翁倩玉的現身，讓當天下午的現場氣氛來到高潮！活動一開始國家影視聽中心就為翁倩玉帶來「神秘彩蛋」，在影廳放映典藏的台影新聞片「電視明星翁倩玉」一分多鐘的影像是民國54年12月21日所攝，大批媒體在機場迎接當年僅十五歲的「旅日電視紅星」翁倩玉回台，與紅極一時的台灣影星「寶島玉女」張美瑤夢幻同框！

翁倩玉看到珍貴影像激動不已，她表示：「回憶都回來了！很謝謝大家一起在這裡，聊我很開心的拍攝記憶。」她說當年台灣人很瘋北海道，所以劇組也遠赴北海道取景，「我那時候踩高跟鞋在雪地跑耶！我一輩子沒做過這種事，就拍電影的時候才會發生。」她感謝自己有幸被觀眾支持喜愛，也感謝影視聽中心保留下自己許多年輕時期的影片，如同《萬博追踪》一樣，那些畫面封存了無法倒帶重來的過去，卻也因此讓人懂得更珍惜當下。

若想一睹《萬博追踪》的風采，歡迎有興趣的影迷觀眾即刻加入影視聽中心會員，於12月19日到新莊場館參與「TFAI會員特映會」卡位《萬博追踪》限定放映。



