翁倩玉驚傳病倒「半夜嘔吐、拉肚子」緊急取消記者會

翁倩玉（中）28日出席《陽光女子合唱團》首映會，不料今天傳出身體不適，原訂記者會緊急取消。（鄧博仁攝）

75歲國寶級影后翁倩玉相隔47年再度出演電影《陽光女子合唱團》，與陳意涵、安心亞、苗可麗以及鍾欣凌等人合作，原訂29日要與媒體進行訪問，不料電影公司工作人員上午緊急通知，翁倩玉因為身體不適，原本訪問通告延後一小時，最後還是取消通告，預計在30日一早就會返回日本。

翁倩玉此趟返台行程主要就是為了日前的首映會，電影公司工作人員透露，翁倩玉首映會當天是第一次進戲院看這次的電影，當天親人也有到場支持，會後與包場的嘉賓聊了一會便結束行程。首映會當天也就安排一個專訪，不過根據工作人員轉達，翁倩玉當晚出現拉肚子、凌晨有嘔吐的情形，有請醫生到飯店看診，但經紀人沒有透露究竟是什麼病因，疑似就是身體虛弱。

