翁倩玉驚喜遇見15歲自己

上個月在日本舉辦的「大阪．關西世博會」圓滿落幕，1970年實際前往萬國博覽會取景的電影《萬博追踪》，也從拍攝地正式回到台灣首映，國家影視聽中心於20日邀到女主角翁倩玉參與首映活動，共同見證「來自台灣的萬博神作」。

片中記錄了翁倩玉20歲時的清純模樣，她害羞說：「看到這部片才發現半個世紀已經過去了，很開心在銀幕上見到20歲的自己，想不到我拍戲已經這麼多年。」特別的是，翁倩玉是當時的大眾情人，她卻回憶說，當時她完全沒有機會談戀愛，每天都為了拍戲東奔西跑。

國家影視聽中心也為翁倩玉帶來神祕彩蛋，在影廳放映典藏的台影新聞片「電視明星翁倩玉」1分多鐘的影像，是民國54年12月21日所攝，大批媒體在機場迎接當年僅15歲的「旅日電視紅星」翁倩玉回台，與紅極一時的台灣影星「寶島玉女」張美瑤夢幻同框。