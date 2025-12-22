翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天

安心亞不小心肘撞翁倩玉嚇到超崩潰。（圖／壹壹喜喜電影）





電影《陽光女子合唱團》編劇呂安弦、「罵人天后」苗可麗、「管訓鋼琴手」陳庭妮以及「B-box 嗆辣女」安心亞，今（22）日出席記者會分享拍攝花絮；本片邀來75歲「日本國寶級」藝人翁倩玉睽違48年重返台灣演戲，想不到卻因為安心亞一個肘擊流血送醫，所幸並無大礙。

苗可麗罵人功力一流。（圖／壹壹喜喜電影）

陳庭妮在片中飾演獄警，同時還要擔任合唱團鋼琴伴奏，為角色在一個半月內狂練7首歌曲，喚醒多年未彈鋼琴的靈魂：「它不是那種很簡單的和弦，所以這一次就少了滿多時間跟大家一起玩」，陳意涵有借她電子琴回家練習；安心亞演出受刑人首度挑戰B-box，直呼真的很難：「殺青後我就再也不B-box。」

陳庭妮把兒時鋼琴技藝搬上大銀幕。（圖／壹壹喜喜電影）

苗可麗飾演戒護科科長，自由發揮罵人台詞被眾人讚爆：「超有感！」安心亞感受「海景第一排挨罵」直呼好療癒：「拍這部戲可以自然的被她罵，覺得很療癒，雖然被罵可是不知道為什麼心裡有一塊東西就通了，覺得罵得好啊！對我就是爛！」

安心亞在戲中嗓門大動作大，還有武打戲也上場。（圖／壹壹喜喜電影）

安心亞片中狂飆髒話，但她說自己其實不敢對鏡子練習：「我不敢看到我那個樣子的臉，連去配音看到我罵人的時候，我都覺得『真的要讓大家看到嗎？』」當時沉浸在角色裡，生活中也會罵上幾句髒話，但殺青後立刻被要求戒掉：「可以盡情的罵是蠻舒服的！」花了1個月時間戒髒話，比中指或再罵就要罰錢，總共罰了5000元被經紀人收走。

安心亞在拍攝一場打架戲的時候，因為角度抓錯，一個不小心肘擊到翁倩玉的鼻樑，她還原當時狀況：「嚇死了！我想說不會就是我演藝圈的最後一天了吧！倩玉姊姊鼻血狂滴，大家就趕快幫她止血。」隔天翁倩玉還去醫院檢查，好險並無大礙，她還反過來安慰安心亞：「沒事！把這個小孩嚇成這樣！」兩人相擁和解結束這場風波。《陽光女子合唱團》12月24至28日口碑場，12月31日全台上映。



