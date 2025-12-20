翁倩玉6年異國婚姻「不能說失敗了」

記者王丹荷／綜合報導

翁倩玉接受三立新聞台《話時代人物》節目專訪，談及暌違47年再度重返臺灣大銀幕，在新片《陽光女子合唱團》演1位犯錯的阿嬤，角色一生都在後悔，她演戲、唱歌、跳舞說臺語，展現全方位才藝，「角色是在監獄裡面，所以沒化妝，頭髮也是白白的，希望大家看得出來是我」，也期盼觀眾看了電影之後，會打個電話給自己的媽媽說謝謝，「媽媽給的愛是無限的，但他們的時間是有限的，所以我們要叫自己感恩。」

翁倩玉出身醫生世家，爺爺翁俊明是第1位參與同盟會跟抗日的臺灣人，還曾經「暗殺袁世凱」，翁倩玉也因為主持人鄭弘儀問起，在節目上說了這段故事，「他是用霍亂菌，自己做，然後撒在園子裡面的水池，結果等2、3天，沒消息失敗了，袁世凱沒有死。」翁俊明是醫師，翁倩玉的祖先跟鄭成功一起來，也是醫生、軍醫，直到她的父親才走到音樂舞蹈文化的行業，當了廣播電台的台長。

節目上被問起和日籍畫廊經紀人鈴木洋樹的那段婚姻，翁倩玉表示：「不能說失敗了」，當時婚姻維持6年，後來宣布和平離婚。翁倩玉說2人初相見時，以為語言和喜愛畫畫的生活共同點，會讓彼此有很多可以分享。翁倩玉也透露當時母親對自己有1個期待，「媽媽說妳有一天一定要結婚，妳就結1次試試看，不行也沒關係，我就說OK。」翁倩玉原本想這個人不錯，沒料到婚後2人各有想法，隨著時間過去，就各走各的路了，依舊單身的翁倩玉表示從沒有拒絕追求，「我的門是開著的，請大家進來，只是沒有人進來。」

翁倩玉在9歲時參加兒童劇團，「我的朋友說要不要一起來，因為參加那個團體，就可以見到很多明星，一聽有這麼好的地方，就跟著一起去」，雖然3歲就到日本，會講流利的中、日、英文，但試鏡只要遇到條件相近的日本女孩，製作人還是會挑日本人，翁倩玉告訴自己要比別人努力3倍，「努力1倍還沒有跟上，努力2倍剛好在1條線上，努力3倍的時候大家才能看到我」，後來在29歲那年，翁倩玉成了第1位登上日本《NHK紅白歌唱大賽》舞台的臺灣歌手。

節目上翁倩玉也提到哥哥翁祖模，她說今年8月可以在哥哥設計的高雄流行音樂中心舉辦演唱會，算是完成兄妹倆的夢想，她也提到哥哥是高鐵臺中站的建築設計師，語帶幽默表示自己去過很多車站，在臺中站她一定不會走丟的。

《話時代人物》翁倩玉受訪。（三立提供）

鄭弘儀（左）訪問翁倩玉。（三立提供）