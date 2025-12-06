翁家明《好運來》反派遭報應 倒地被打到暈頭轉向

翁家明在《好運來》中飾演最大反派「趙明志」（高海生），每一步心機計畫都讓觀眾恨得牙癢癢，成功塑造出最具壓迫感的「大魔王」，甚至有人直呼「壞到讓人起雞皮疙瘩」。然而，戲裡呼風喚雨的反派，戲外卻笑說：「其實演壞人一點都不划算！」

《好運來》戶外拍攝過程中，翁家明頂著寒風，在地上打滾。（圖／民視）

翁家明分享飾演反派的真實心聲，相較過去演的暖男、好人，壞人角色真的「苦上加苦」。首先是外景量大增，好人的戲多半在棚內，舒服地坐在辦公室或家裡對戲；但壞人必須東奔西跑，劇情不是打人就是被打，「又冷、又要下水，風吹雨淋的地方都要去，媽媽還會跟女兒講：不要亂跑，外面壞人很多。可是壞人就是我啊！」

除了吃苦外景，他也爆料壞人「耗損率」驚人。因為常有打戲、槍戰、搏鬥，服裝往往來不及保存就報銷，「有時一場戲就把一雙鞋子弄壞了，衣服還可能為了中彈效果被剪洞。」拍追逐戲時滿身灰塵更是家常便飯。

翁家明在《好運來》中飾演大反派「趙明志」，眼神銳利、氣場全開，展現壓迫感十足的反派魅力。（圖／民視）

最無奈的是，壞人在劇裡最後終將「遭報應」。翁家明苦笑，除了觀眾罵之外，「所有演員都要來報仇」，巴掌、拳頭、腳踹通通少不了，有時被打到暈頭轉向。戲外也會遇到路人喊他壞蛋，讓他哭笑不得：「大家都忘了欣賞我們的演技，只記得我們壞。」

