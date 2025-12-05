翁家明大反派揭背後血淚！當壞人常下水又被揍：很不划算

翁家明（右）拍攝打鬥戲後，服裝、鞋子滿是磨痕，與龍天翔（左）在一旁休息。（民視提供）

民視八點檔《好運來》劇情進入白熱化，最大反派「趙明志」（高海生）由翁家明出演，以沉穩又狠辣的精湛演技，成功塑造出最具壓迫感的「大魔王」，不只網友狂刷留言討論，甚至有人大讚他「壞到讓人起雞皮疙瘩」。然而，這位戲裡呼風喚雨的大反派，戲外卻笑說：「其實演壞人一點都不划算。」

翁家明分享了飾演反派的真實心聲。他坦言，和以前演的暖男、好人相比，壞人角色真的「苦上加苦」。首先就是外景量暴增，他形容好人的戲多半在棚內，舒服地坐在辦公室或家裡對戲，但壞人必須東奔西跑，劇情不是打人就是被打，「又冷、又要下水，風吹雨淋的地方都要去，媽媽還會跟女兒講『不要亂跑，外面壞人很多』。」他幽默補充：「可是壞人就是我啊！」

廣告 廣告

翁家明在《好運來》中飾演大反派「趙明志」。（民視提供）

除了吃苦外景，他也爆料壞人「耗損率」驚人。因為要拍打戲、槍戰、搏鬥，服裝常常來不及保存就報銷，「有時一場戲就把一雙鞋子弄壞了，衣服還可能為了中彈效果被剪洞。」拍起追逐戲常常弄得滿身灰塵，他忍不住笑說：「真的成本好高，很不划算。」

戲分方面，反派比誰都忙。翁家明表示，大魔王要暗中布局、搞破壞，幾乎每一條故事線都和他有關，「你要害所有人，所以每個角色都會被你沾上。」他說自己常常一邊背台詞，一邊思考下一場戲又要去哪裡「製造混亂」。

翁家明在《好運來》頂著寒風在地上打滾。（民視提供）

最無奈的是，壞人在劇裡最後終將「遭報應」。翁家明苦笑說，除了觀眾罵之外，「所有演員都要來報仇」，巴掌、拳頭、腳踹通通少不了，有時拍到暈頭轉向。甚至戲外也會遇到路人喊他壞蛋，讓他哭笑不得：「大家都忘了欣賞我們的演技，只記得我們壞。」

更多中時新聞網報導

文章興奮翻唱歐陽菲菲〈嚮往〉

不夠欠揍 琟娜被A-Lin點燃中二魂

茱蒂丹契黃斑部病變「我看不見了」