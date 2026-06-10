翁家明惋惜傅子純猝逝 悲傷哀悼：他是永遠的男主角

翁家明對傅子純的早逝感到十分惋惜。（圖／侯世駿攝）

傅子純日前病逝，享年46歲，由於事前完全沒有徵兆，讓外界既震驚又惋惜，今（10日）起靈堂開放親友前來弔唁。與傅子純合作過多部八點檔的翁家明惋惜地表示，自從《風水世家》開始，他就對這個年輕小伙子印象很深刻，認為他是民視的未來之星，得知噩耗時非常意外，「他的身體一直都很好，希望他能好走，家人可以節哀。」

吳政澔大讚傅子純是個很好的前輩。（圖／侯世駿攝）

翁家明上一部與傅子純合作的戲是去年的《好運來》，之後大多是在群組或社群網站看到彼此的消息，提到傅子純沒有參演民視正在播出的劇《豆腐媽媽》，是因為想要休息一下，他也跟傅子純說過，戲一檔接一檔不一定是好事，先休息可能會更有活力。翁家明也說：「他是值得我們記住的，是永遠的男主角，很隨和幽默，也想跟各位同仁說要注意身體，不要覺得自己年輕就拖。」

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吳政澔則大讚傅子純是個很好的前輩，「他看到新人緊張，會很耐心地在空檔時間，把能教的都教給我們，大家對他的印象是永遠能跟你開玩笑，完全沒架子的前輩。」他相信即使是今天，傅子純若是在現場一定也是帶著笑容跟大家開玩笑，「謝謝子純哥留下的都是樂觀正面的事情，最辛苦的是留下來的人，希望給家人一點空間。」此外，與傅子純在《老鼠捧茶請人客》飾演夫妻的李千娜也到場哀悼，但並未受訪。

曾與傅子純飾演夫妻的李千娜也到場弔。（圖／侯世駿攝）

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