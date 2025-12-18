翁家明慘變「咆哮哥」嗓子都啞了！ 自招：我就是變態

翁家明17日啞嗓出席《好運來》殺青宴。（民視提供）

翁家明在民視8點檔《好運來》飾演大反派高海生，17日晚間與眾演員出席殺青宴，受訪時，聲音明顯沙啞，他說這次演的角色有點失控，「我變成咆哮哥！已經連續喊了快一周，聲音都啞了，從抓人、開心臟到挖心臟，進入瘋狂的階段，有點發瘋」，被形容像是「台版希斯萊傑」。雖然被許多網友大罵惡人、壞人，不過他高EQ回應：「我說我就是變態啊！你們愈罵我、我愈愛你們！」

他說這角色的瘋狂、病態行為很多都是他精心設計，也希望幫助對戲的演員都可以自然進入那個情緒，可惜的是礙於播出時間長度，不少設計的橋段都都被剪掉，最後觀眾看到的都是「咆哮哥」。

也因為劇中每天都在咆哮，翁家明戲外收到很多同劇演員的「愛心」，他秀出身上的各種護嗓喉糖，「他們知道我每天吼，提供各種喉糖給我」。一旁的賴芊合補充：「你們看到他吼一次，其實他可能叫了4、5次才剪出那一段，所以他一定會啞。」

翁家明坦言這過程其實非常累，要不是他平常就熱愛爬山運動，體力上真的受不了，因為劇中情緒一上來，道具沙發什麼的都會被他翻過去，情緒放到最滿。他笑說，確實演好人比較好賺，「以前我都坐在辦公室耍帥、談戀愛，且都在室內，演壞人就室內、戶外都要有，不管被追殺、打人、殺人都在戶外，都在外趴趴走。所以小時候媽媽都說外面壞人很多是真的！」

不過他走在路人不至於被入戲的路人罵，「我拍這麼多年的戲，他們都很清楚我是在演戲，很多人說喜歡這角色、很有張力」。戲殺青後，他就回到平常生活，「就是放鬆自己、陪家人，我喜歡運動，可能跟朋友去爬山運動，在山裡跟大自然接觸心情上面會比較沈澱，還可以訓練身體、維持自己的身材，畢竟演這種戲也是非常耗體力」。

他受訪時手邊還擺放著一大瓶類似綠拿鐵的蔬果汁，他說這是自己打的，就是加了水果、生菜、薑黃、胡椒粉、堅果類，「今天打的是橄欖菜、洋蔥，可能再丟個1、2根香蕉或鳳梨進去就好了，味道就會舒服一點，比較像人喝的不像豬喝的」，並笑說家人都不喝，覺得太噁心，「我也是朋友介紹我喝的，覺得還可以，也不用管什麼蔬菜的事，喝1年了，感覺循環好像比較好，排便比較順，應該是纖維質很足夠的關係」。

