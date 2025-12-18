翁家明揭與俞小凡婚姻現況！遭嗆「吃豬食」 詮釋瘋魔大反派：越罵我越愛
翁家明在民視《好運來》中飾演大反派，17日出席殺青宴，透露聲音已經啞了一個禮拜，大家都送上各種護嗓食品給他。劇中各種瘋魔行徑，他不怕被觀眾罵，笑說：「越罵我就越愛你。」私下生活不受影響，只是每天收工都會想想隔天的戲要怎麼設計。
殺青之後，翁家明說會陪家人、運動、爬山，覺得跟大自然接觸，心情會比較沉澱，又能訓練體力。他手捧一杯自製飲料，加了各種蔬果，呈現土色，笑說是自己打的，老婆俞小凡不可能喝，「他們覺得這是豬吃的東西」。他已經持續喝了一年，覺得身體循環變得比較好。
蕭大陸、侯怡君交杯酒放閃！殺青後打理夢想花園
《好運來》製作人蕭大陸與侯怡君夫妻檔也一起亮相，兩人還被起鬨喝「交杯酒」曬恩愛。侯怡君說，殺青後第一件事是「回家除草」，打理約有3000坪新蓋好的民宿果園，想要打理一座「夢想中的花園」。
