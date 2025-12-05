翁家明演大反派吐心聲 「好人坐辦公室、壞人成本高」還被全民追打

《好運來》戶外拍攝過程中，翁家明頂著寒風，在地上打滾。民視提供

民視《好運來》劇情進入白熱化，資深演員翁家明飾演的最大反派「趙明志」（高海生），成功塑造出最具壓迫感的「大魔王」，不只網友狂刷留言大讚他「壞到讓人起雞皮疙瘩」，甚至有人表示恨得牙癢癢。然而，這位戲裡呼風喚雨的大反派，戲外卻笑說：「其實演壞人一點都不划算！」

翁家明坦言，飾演反派角色真的「苦上加苦」，和以前演暖男、好人相比，簡直天差地遠。他幽默分享：「好人的戲多半在棚內，舒服地坐在辦公室或家裡對戲；但壞人必須東奔西跑，又冷、又要下水，風吹雨淋的地方都要去。」他笑著補充，媽媽都會跟女兒說外面壞人很多，「可是壞人就是我啊！」

耗損率驚人！反派服裝常報銷、一雙鞋子一場戲就作廢

除了吃苦外景，翁家明更爆料反派的「耗損率」驚人，直呼「成本好高」。他指出，為了拍攝打戲、槍戰、搏鬥，服裝常常來不及保存就報銷。「有時一場戲就把一雙鞋子弄壞了，衣服還可能為了中彈效果被剪洞。」拍追逐戲更是經常弄得滿身灰塵。

在戲份方面，大魔王比誰都忙碌，翁家明表示，反派要暗中布局、搞破壞，幾乎每一條故事線都和他有關。「你要害所有人，所以每個角色都會被你沾上。」他常需要一邊背台詞，一邊思考下一場戲又要去哪裡「製造混亂」。

翁家明在《好運來》中飾演大反派「趙明志」，笑說好人坐辦公室，壞人戶外吹冷風。民視提供

戲外被路人喊壞蛋 翁家明苦笑：最後還要被所有演員「集體追打」

最讓翁家明無奈的是，壞人在劇裡最後終將「遭報應」。他苦笑說，除了觀眾狂罵之外，所有演員都要來報仇，「巴掌、拳頭、腳踹通通少不了」，有時拍到暈頭轉向。甚至戲外也會遇到路人直接喊他壞蛋，讓他哭笑不得：「大家都忘了欣賞我們的演技，只記得我們壞。」



