翁家明私下面目曝光「霸氣捐百道年菜」 戲裡演大魔王戲外超反差

記者趙浩雲／台北報導

翁家明在台八飾演氣場全開的關鍵反派，被觀眾封為「戲裡大魔王」高海生，冷峻眼神與強勢作風讓人又怕又恨；然而走下螢幕，他卻展現截然不同的一面，成了不折不扣的「戲外大善人」。今年翁家明響應娘家保健生技與鮮食家第9度攜手舉辦的「傳愛過暖年」年菜募集活動，霸氣捐出100道年菜，用實際行動溫暖社會角落，也讓觀眾看見男神最真實、最溫柔的一面。

翁家明受訪時分享，過年本該是家人團圓、圍爐吃飯的時刻，但社會上仍有許多弱勢朋友，連一頓像樣的年夜飯都難以實現。「一道年菜，對他們來說不只是吃飽，而是被記得、被關心。」他感性表示，幸福不該只留給自己，能在有能力的時候多付出一點，是一件很踏實、也很幸福的事，這也是他毫不猶豫捐出100道年菜的原因。

廣告 廣告

翁家明邀請賴芊合號召民眾一起認購年菜傳愛過年。（圖／民視提供）

戲裡心狠手辣，戲外的翁家明卻是圈內公認的暖男代表。平時熱愛爬山、健身的他，常一個人走進山林沉澱心情，將運動視為維持身心平衡的重要儀式。他坦言：「戲裡我可以很壞，但生活裡，我希望自己是個有力量、也願意付出的人。」他相信，唯有把身體顧好、心穩定了，才能在表演與生活中持續穩定輸出，也才有力量把善意分享給更多人。

談到長期飾演反派是否擔心影響形象或代言，翁家明則展現從容態度。他笑說，現在的觀眾分得很清楚，角色是角色，戲外的為人與生活態度才是關鍵。「如果能透過不同角色累積信任感，反而是加分。」他也希望大家除了記得戲裡的大魔王角色，也能慢慢認識戲外真誠、親切、值得信任的自己。

更多三立新聞網報導

孫生痛哭認了「與未成年性交」 崩潰吼受害者：賠妳65萬了還想怎樣

怒批張文就是鄭捷翻版！楊繡惠不忍嘆「根本起肖了」：父母的問題很大

女星閃過捷運殺人！目睹恐怖景象「若沒改就會遇到」仍心有餘悸

57歲余大哥肉身嚇阻遭張文刺殺！財經網美心疼：危機時刻他們是真英雄

