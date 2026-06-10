翁家明驚呆傅子純陸戰隊體魄 曝最後對話：他說想休息

翁家明今到傅子純靈堂弔唁。李政龍攝



傅子純6月7日因「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」猝逝，享年46歲，靈堂今（6╱10）開放至親友弔唁，翁家明去年與他合作《好運來》，但《豆腐媽媽》卻沒有他，「我也覺得很訝異，我有問過他，他說想休息一下」。沒想到就再也沒有合作機會。

從《風水世家》開始，翁家明對傅子純就印象深刻，「有1次上綜藝節目，他單槓拉得非常好，我覺得我的體力已經很好，他的單槓拉得比我還好，我那時候以為他是陸戰隊，後來我問他，他說他不是，但是那個體魄好像海軍陸戰隊的」。

廣告 廣告

因為傅子純一路以來都是民視力捧小生，拍完《好運來》後沒參與《豆腐媽媽》讓翁家明很驚訝，「我個人也是覺得，一檔一檔接，有時候對演員不見得是好事，所以說那時候我也說『那你休息一下，然後再重新接下一檔戲會更有活力』，我是這麼想」。

吳政澔回憶與傅子純相處點滴。李政龍攝

翁家明回想當時傅子純完全沒有異狀，「因為《豆腐媽媽》選角之後，我覺得他可能也是覺得自己一直長時間都在拍8點檔，角色的雷同性可能也會過高，所以他有想說他想休息一下，換一下角色的感覺，或者是下一檔的感覺，去尋找新的方向」。

雖然2人沒多討論到角色，但翁家明也理解傅子純想休息的想法，現在拍戲雖已比較不熬夜了，「但是時間上都拉很長嘛，因為他都演男主角，拍1部戲差不多要花1年的時間，都沒辦法休息，所以我想他當時的想法大概就是想休息一下，並不是因為身體的問題」

而吳政澔談及與傅子純從前年《愛的榮耀》開始合作，「他是1個很好的前輩，他知道新人有問題，他會很耐心的在空檔時間，能教的都會教給我們」。他也認為最辛苦的是留下來的人，「也希望大家給家人多一點空間，也謝謝子純哥留給我們的回憶是樂觀、正面」。

更多太報報導

梁佑南右眼裹紗布奔傅子純靈堂 淚曝他過世隔天顯靈：回最愛的攝影棚

傅子純遺孀憔悴守靈堂曝真正死因 哽咽「我們會找到彼此的」

「小江蕙」唱一半遭壯男逼喝來路不明液體 公開影像全網協尋