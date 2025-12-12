翁家明驚曝《好運來》最後報應到？分享最後「大場面」網喊不妙！

四季線上／韋冠宇 報導

民視八點檔《好運來》劇情接近結局，意味著反派報應將至，飾演「大魔王」海生的翁家明特地分享出外景的照片，短短幾字透露角色下場，然而網友見此熟悉場景卻驚覺「不妙」，猜測還沒真正結束而感憂心。

海生以明志的身分和曉慧（賴芊合 飾）結婚，並計劃移民海外，不過在最新預告中，子峰（楊皓崴 飾）發現海生要強取可薇（謝京穎 飾）心臟移植給自己，便不再替他隱忍，終於告知曉慧這件事，最大的祕密爆發，也象徵在結局前必迎來精采大場面。

翁家明在今（12）晨突然發布一則動態，寫下「近尾聲……大魔頭快沒戲唱了」幾字，並分享在海邊的外景工作照，意味海生的報應戲即將登場；然而網友一看場景為海邊便驚覺不妙，畢竟海生已落海兩次，不僅安然生還，還變臉兩次欺騙眾人，因此表示「高海生好喜歡跳海，跳海又不會掛點」、「又要跳海重生嗎」、「這次再跳下去，幾年之後一樣又活過來」猜測可能還有後續，一切真相都在近日揭曉。

📣【民視頻道】20：00《好運來》全台首播📣

