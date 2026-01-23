翁寒夜迷途街道 中興暖警積極協尋助返家

高齡失智翁寒夜迷途街道，中興暖警積極協尋助返家。(圖：警方提供)

南投中興警分局中興派出所警員鍾仁傑、林于茵日前執行晚間八點至十點備勤勤務期間，受理民眾臨櫃報案，稱家中高齡父親疑似走失，警方立即啟動協尋機制，透過監視器調閱與實地搜尋，迅速尋獲走失長者，成功協助其平安返家，展現警方即時應變與為民服務的積極作為。

據悉，報案人李姓女子稱其82歲父親患有中度身心障礙及中風等疾病，於當日晚間七時十五分，趁家人短暫外出倒垃圾、無人看管之際，獨自步行外出後失去蹤影，家屬先行於住家周邊搜尋未果，遂向警方求助。處理員警隨即確認老翁離家時穿著黑色格子外套、頭戴黑色鴨舌帽、下身著白色衛生褲等特徵，並調閱周邊路口監視器畫面逐一比對，同時派員擴大搜尋，僅約五分鐘即於南投市仁德路特殊教育學校前順利尋獲該名老翁，經初步檢視老翁意識清楚、無受傷情形，立即通知家屬前來接回照護，事後李姓老翁及其親友均對警方的積極協助深表感激。

分局長梁献堂表示，家中若有高齡、失智或身心障礙長者，家屬應加強看顧，避免單獨外出，並可考慮配戴聯絡資訊卡、愛心手鍊或申請防走失相關服務，以利即時辨識身分。警方也將持續秉持守護民眾安全的精神，主動關懷需要協助的民眾，共同守護社區安全。