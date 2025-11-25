翁履中專欄：從烏克蘭的和平代價 看台灣的選擇

川普團隊正式端出烏俄戰爭的「28點和平協議」。圖／烏克蘭總統府官網

翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普團隊正式端出烏俄戰爭的「28點和平協議」，這份文件由美方特使親赴基輔遞交，並訂下近乎「最後通牒式」的時間表，無疑為國際政治拋下了一顆震撼彈。這份協議要求烏克蘭付出極為沉重的代價：軍力被壓縮到六十萬人，削弱自我防衛能力；憲法中還要放棄加入北約，長期安全戰略被迫重寫；在領土上，實質承認俄羅斯對克里米亞與頓巴斯的控制，赫松與扎波羅熱沿戰線凍結；同時，美歐還規劃按階段解除制裁，協助俄羅斯重新融入全球經濟。

從這份「和平協議」的內容來看，美國要求烏克蘭用主權和安全，去換取一場衝突的暫時中止。對烏克蘭人而言，它更接近一份帶有不平等條件的「降書」。然而，當提供軍事與情報支援的盟友，反過來施壓要求妥協時，烏克蘭的處境證明了：戰爭一旦開始，和平停戰的困難，不僅是交戰雙方的事情，連外力介入調停的立場，都是攸關國家命運的變數。

烏克蘭被動面對的和平方案顯然不是烏克蘭所樂見，但這也提醒我們，所謂的和平協議，如果無法由自己掌握主動，內容絕對不會對自己有利。對台灣來說，面對北京的文攻武嚇，不難理解為何在台灣內部只要提到兩岸應該思考「和解」，或是提到「和平協議」，就會引來一個負面感受。許多人的本能反應，會認為「跟侵略者談和解就代表投降」。然而，如果我們回到國際政治的語言，「和解」的核心意涵其實是「用外交而非軍事的手段管理衝突」，它的對立面是「戰爭」。國際社會之所以對川普的和平協議感到不安，並不是因為它叫和平，而是因為內容傷害了烏克蘭，而且是由盟友施壓要烏克蘭接受。換句話說，大家反對的是不平等的和平、強迫性的和解，而不是外交手段。

同樣的邏輯放回兩岸，台灣排斥的是什麼？是拒絕一切兩岸溝通，還是因為擔心溝通只會帶來犧牲主權、矮化台灣的安排？如果把「和解」的說法改成「風險管理」，或是學美國說兩岸要為衝突「設立護欄」，政黨間能不能形成共識？曾經，九二共識在特定歷史階段扮演了暫時擱置爭議、為台灣換取空間的功能，當時的論述就是一種特定的和解產物。如今，台灣主流民意普遍認為九二共識已經不合時宜，認為是北京用來綁架台灣的工具，因此政府選擇不再接受。但是，否定一個舊的工具之後，我們不能就此停在原地。九二共識不好用了，可以不用，但台灣必須思考，我們有沒有，或是能不能找到新的兩岸和解工具？還是我們實際上是往另一個極端走，把所有談「和解」、「對話」、「協議」都視為禁忌？如果是後者，那我們就等於是在告訴自己：兩岸只剩軍事對抗一條路可走。

坦白說，選擇軍事對抗也並非不可以，身為一個主權實體，台灣有權利說「我們寧為玉碎、不為瓦全」。然而，戰爭不是一句豪邁的口號，而是全社會都要承受的代價。選擇只剩對抗、不留談判空間的路線，就必須意味著我們準備好面對城市被攻擊、基礎建設被摧毀、年輕世代上戰場等巨大風險。這樣的心理準備，不可能靠普發教戰手冊就能建立！

很多主張強硬抗中的朋友，或許會有一種挫折感，覺得「台灣投降派太多」，但多數老百姓只是想好好過日子，不想看到戰爭發生在自己頭上。期待和平並不等於出賣國家，反而是領導者在思考帶領國家時必須認真面對的民意。如果政治菁英無法拿出一套可信的戰略藍圖，只用道德語言去強調「不能談」、「不要怕」，那麼真正不接地氣的，恐怕正是不願誠實考慮代價的論述。

從更宏觀的角度看，外交與軍事從來就不是非黑即白的二選一，而是必須同時準備的兩手策略。歷史上，跟侵略性很強的對手談判來避戰的案例並非沒有。事實上，外交手段在延緩、轉移或透過協定劃定勢力範圍方面，發揮了作用。因此，不論是避免戰爭，或是要讓戰爭停止，外交手段都是必要的。

川普的28點和平方案提醒了所有仰賴美國安全保證的國家：當你過度依賴外援時，有一天「和平方案」可能不是由你主導，而是別人替你寫好條件。對台灣來說，最重要的不是現在就談什麼樣的「兩岸和解」，而是先誠實問自己：如果有一天輪到台灣坐上談判桌，我們希望以什麼姿態出現？是在戰爭中沒有選擇，只能被迫接受別人寫好的版本，還是在衝突前，根據自己的優勢，社會共識與準備，讓台灣有機會爭取自己版本的和平？真正成熟的選項，從來不是只談和解或只談對抗，而是在蓄積能量的同時，爭取談判的機會；既不把「和解」簡化成投降，也不把「對抗」變成不用負責的口號。

