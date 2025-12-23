翁履中專欄：美國軍售的警訊 國安不能繼續內耗

美國M109A7「帕拉丁」自走砲首次售台。（資料照片／美國陸軍網站）

翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國川普政府近期批准總額逾110億美元的對台軍售，以行動再次展現對台支持。台灣社會對此出現兩種典型反應：一種鬆一口氣，認為「美國堅定挺台」；另一種則更焦慮，擔心「台灣被推向戰場」。但若把情緒放下，回到國際政治的基本邏輯，這筆軍售真正值得台灣深思的，不是金額有多高，而是它反映出美國國防體系對台海局勢的判斷：華府對台灣的安全規劃，已經不再停留在「預防戰爭」，而是以「備戰邏輯」來安排台灣需要的能力。

從軍售項目可以看出，美方擬售的包括海馬士火箭系統、先進自走榴彈砲、反裝甲飛彈、自殺式無人機等。這些都不是象徵性的政治表態，也不只是因應灰色地帶壓迫的「預防工具」，而是符合第一波作戰需求的即戰力：目的在於延遲、阻滯、破壞登陸與集結，提升台灣反制入侵、維持作戰韌性的能力。換句話說，美方不是在提醒台灣「別讓戰爭發生」，而是在要求台灣「如果戰爭發生，要撐得住」。這種轉向對台灣是一種警訊，也是一種機會：警訊是風險確實升高了；機會則是美國仍願意用制度與資源協助台灣強化國防。

其實台灣已經注意到美方的變化。賴清德總統宣示將增加國防開支以捍衛民主，提出規模達1.25兆新台幣的國防特別預算構想，目標是提高軍費占GDP比重、補上長期投入不足的缺口，並把非對稱作戰能力變成多年期、可持續的投資計畫。方向固然正確，但更關鍵的問題是：台灣的備戰，不能只停留在「回應美方期待」或「跟著美方清單走」。台灣最大的風險，從來不是買不買武器，而是缺乏一個清晰、跨部會、跨年度，並且能跨越政黨的「國家綜合安全戰略」。

美國可以提供裝備、訓練與合作，但美國不可能替台灣回答如何作戰、如何動員、如何承受打擊、如何在戰時維持社會運作、如何確保政府與指揮體系不中斷。若戰備只靠外部推動，台灣就永遠慢半拍；更嚴重的是，當外部承諾出現變化，台灣會瞬間暴露在「準備不夠、共識不足」的雙重風險中。川普時代的不可預測性，正好提醒我們：台灣必須把命運掌握在自己手上，而不是把安全外包。

相較於以色列、新加坡等具有高度憂患意識且內部高度團結的國家，台灣目前的國防準備仍相對被動，內部共識也遠遠不足。其中原因之一，是國防政策經常被外在情勢推著走，形成「反應式備戰」。這種方式容易讓民眾覺得台灣是被迫接受而不是真的感受到緊張，也因此容易讓國防議題被政治口水淹沒，甚至滑向民粹式對決。民眾看到的討論往往不是討論怎麼做更有效，而是在比誰更大聲、誰更能貼標籤。結果是大家都不信任國防政策，政策也更難落實。

要跨越這個困境，台灣需要一套能說服人民、也能對外說明的專業防衛藍圖。民眾有權知道：我們買了什麼、為什麼要買、對應的是哪一種威脅情境、能提升哪一種作戰能力、在戰場上要達成什麼效果。更重要的是，台灣必須誠實面對最殘酷的問題：如果遭包圍、斷網、斷電、港口受限，政府如何維持運作？關鍵基礎設施如何撐住？民防、醫療、物流、通訊如何銜接？沒有一套完整的全民防衛規劃與社會共識，預算再大也可能淪為「花錢買保險」求心安而已。

坦白說，在國防議題上，執政與在野立場不同並不奇怪，但底線仍應是國家優先。備戰既然已成必要，就該積極備戰；在野黨若要監督執政黨，最有效的方法不是杯葛，而是用專業指出策略不足、提出替代方案、督促把備戰落實到訓練、後勤、動員與韌性建構上。例如在野黨立委陳永康將軍在立法院質詢時提出國軍應強化之處，就是值得肯定的示範。在野黨可以不同意執政黨的敘事，但不能只停在否決；可以批評預算編列，但要講清楚哪些應優先、哪些該調整、缺口在哪裡。國防不是喊口號，也不是比誰更愛國，而是把細節做到位。若在野黨能用專業逼政府補漏洞，是國家之福；若只剩杯葛與對立，則是國家之禍。

最後必須強調：美國支持台灣，且正用備戰邏輯看待台海，這是現實；台灣提高預算、強化非對稱能力，這是必須。但台灣不能只是「接受建議的一方」，更要成為「能主動規劃安全戰略的一方」。以實力換取和平，這句話不是喊給別人聽，而是提醒我們：和平不是祈禱來的，是靠讓對手不敢輕舉妄動而維持的結果。未來幾年，台灣在國防與外交上要向北京、華盛頓與全世界發出什麼訊號，將決定台海穩定能否延續。無論嚇阻或溝通，台灣不能期待別人出手，也不能只跟著別人走；台灣必須把國家利益放在政黨對決之前，團結內部，走出自己的路。

