翁履中曝中共「正義使命」軍演就看3點：測試介入意願

大陸解放軍29日宣布啟動「正義使命-2025」環台軍演，今日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，引發關注。對此，旅美教授翁履中則解析，此次軍演看的是三件事，其中之一便是美日願不願意、能不能快速介入，若未來幾個月仍停留在言語的關切和譴責，卻沒有任何動作，代表華府與東京的盤算與考量，都會反過來影響台灣安全。

針對大陸環台軍演，翁履中今日分析表示，北京在意的是，想對美日傳遞什麼訊號、想在區域塑造什麼節奏、想測試台灣和國際社會的反應。而面對軍演，台灣其實很容易掉入兩個極端，一種是被情緒帶著走、陷入恐慌，另一種是完全不在乎，認為北京實力不足，只是在嚇唬人。兩種反應看起來相反，本質上都一樣，不是在分析，而是在用情緒解讀局勢。

廣告 廣告

翁履中進一步說明，這一類演習並不是「明天就要打仗」的訊號，更接近一種「升級版灰色地帶壓力」。大規模集結、模擬封鎖、干擾航路、實彈示警，「看的是三件事：台灣軍方的反應節奏、社會的心理承受度、以及美日願不願意以及能不能快速介入」。換句話說，這比較像是一場壓力測試，如果不用開戰，就能讓台灣疲憊、讓外資與市場緊張、讓盟友猶豫，北京就已經達成一部分目的。

「從國際反應來說，最值得關注的仍然是美國和日本」，翁履中強調，如果在未來幾個月，美日一直停留在關切和譴責，卻沒有實質動作，那就代表華府可能越來越把「如何跟北京談出一個可接受的安排」，放在比「如何在台海建立長期嚇阻」更優先的位置。東京也會盤算，在川普的美國之下，日美同盟的可靠度是否跟過去一樣。而這些考量，都會反過來影響台灣安全。

【看原文連結】