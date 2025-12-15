翁山蘇姬之子：就我所知，我媽媽可能已經去世

緬甸遭軍事政變推翻囚禁的領導人翁山蘇姬，她的兒子阿里斯12月15日在東京接受訪問，呼籲釋放他母親。路透社



路透社週一（15日）獨家報導，緬甸民主派領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬的兒子接受專訪時表示，跡象顯示，翁山蘇姬可能已經去世。

翁山蘇姬的兒子阿里斯（Kim Aris）在東京接受路透社訪問時說：「她的健康問題持續存在。兩年多來沒有人見過她。她不能與她的法律團隊聯繫，更不用說她的家人了。就我所知，她可能已經去世了。」

現年80歲的翁山蘇姬，在2021年的緬甸政變中遭到再度拘禁，阿里斯表示從那之後他只收到關於母親心臟、骨骼和牙齦問題的零星二手消息。

阿里斯說，他最後一次收到母親的信是在2年前，他相信母親被關在首都奈比多的牢房裡。當時翁山蘇姬向他形容，她關押的監牢夏熱冬冷，酷熱酷寒。

月底緬甸大選應是釋放翁山蘇姬的契機

緬甸軍政府本月底即將舉行全國性的大選，普遍認為這是軍政府企圖鞏固政權合法性的表演性、操控下的選舉。而阿里斯指出，在這種時刻，軍政府軍頭敏昂萊理應有理由釋放翁山蘇姬，或至少將她釋出軟禁，來釋放一些善意，但現在卻毫無消息。

阿里斯說：「我想敏昂萊對待我母親有自己的打算。如果他想在選舉前或選後，透過釋放她或將她軟禁來試圖安撫民眾，那至少這會是個進展。」

翁山蘇姬曾在2010年之前長期遭到軟禁，她戲劇性獲釋後，領導的政黨在2015年大選大獲全勝，使她成為緬甸實質上的領導人，直到緬甸軍2021年發動血腥政變。

緬甸反對派領袖翁山蘇姬是1991年的諾貝爾和平獎得主。美聯社

1991年獲頒諾貝爾和平獎的翁山蘇姬，之後因為在她執政下緬甸對於羅興亞人的殘酷鎮壓，國際名聲大幅滑落。阿里斯堅稱她母親對於緬甸軍方在2016到2017年之間犯下的種族清洗罪行並不知情，指出當時軍方雖然讓翁山蘇姬的政黨當政，也用憲法限制了政府領導制衡軍方的能力。

翁山蘇姬在政變中被捕後，遭到緬甸軍政府判處27年徒刑。今年滿80歲的翁山蘇姬，按此判刑要到105歲才能出獄。

阿里斯是在英國出生的英國公民，長居英國，平常低調，但他想利用這次準備在12月28日展開的緬甸大選，遊說各國藉此施壓緬甸釋放翁山蘇姬。他說：「我想她會非常難過我不得不這樣做。她一直希望我不必捲入其中。但我目前別無選擇。畢竟我是她的兒子。如果我不做，也不能指望別人來做。」

