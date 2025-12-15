翁山蘇姬傳健康惡化、生死未明 次子憂「可能已過世」：5年僅收到1封信

緬甸民主化領袖翁山蘇姬自2021年軍事政變後遭拘束至今，健康狀況持續引發外界憂慮。翁山蘇姬次子Kim Aris於15日在東京受訪時坦言，因長期無法取得任何直接訊息，「就我所知，她甚至可能已經過世」，另呼籲日本及國際社會加大對緬甸軍政府的施壓，爭取確認其母親安危。



Kim Aris接受《路透社》在東京的獨家專訪時表示，自己已多年未收到母親任何直接聯繫，自政變以來僅透過零星的間接管道，得知翁山蘇姬出現心臟、骨骼與牙齦等健康問題。他指出，現年80歲的翁山蘇姬已超過兩年未被任何人見到，不僅家人無法探視，連律師也無法會面，「她甚至沒有被允許與法律團隊接觸，更不用說家人」。



他直言，在資訊完全封閉的情況下，自己甚至無法確認母親是否仍然在世，「這種不確定性令人難以承受」。



Kim Aris在東京日本記者俱樂部召開記者會指出，自政變以來的5年間，他僅收到過一次母親的親筆信。他坦言，完全爭取母親獲釋「恐怕相當困難」，但至少希望翁山蘇姬能被移回軟禁狀態，以便外界確認其健康情況，並呼籲日本政府提供協助。



針對緬甸軍方預計自本月28日起舉行的總選舉，Kim Aris在記者會表示，未允許反對派參與的選舉「本質上毫無意義」，並呼籲各國拒絕承認這場選舉。他警告，若該選舉為軍政府帶來正當性，只會讓緬甸人民的苦難進一步惡化。



不過，他也指出，軍政府可能會試圖在選前或選後，藉由釋放翁山蘇姬或將其改為軟禁，以安撫民意。他表示，若軍政府真的選擇這樣做，「至少會是某種程度的改善」。



翁山蘇姬曾於2013年4月與2016年11月兩度在日本記者俱樂部舉行記者會。Kim Aris在會中被問及選擇同一地點發聲的感受時表示，若母親得知自己以這種方式介入，恐怕會感到悲傷，並直言「母親並不希望我以這樣的形式參與政治事務」。



