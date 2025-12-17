翁山蘇姬兒憂母已獄中喪命 緬甸軍政府稱「她健康良好」

緬甸民主派領袖翁山蘇姬的兒子近日受訪表示，母親很可能已經死於獄中，但緬甸軍政府宣稱「翁山蘇姬健康狀態良好」，但並未提供相關證據。軍政府還指控翁山蘇姬的兒子捏造母親的死訊，目的是為了影響年底即將舉行的大選。

翁山蘇姬是諾貝爾和平獎得主，在2021年軍事政變導致她領導的民選政府遭推翻，她與多位政府官員都被拘捕，隨後緬甸引發內戰，但遭軍政府鎮壓。她因煽動、腐敗和選舉舞弊等罪名被判處27年監禁，但她否認所有指控。

翁山蘇姬兒子15號表示，過去兩年多來沒有人可以接觸或連繫翁山蘇姬，認為高齡80歲的母親可能已經死在牢房裡。他呼籲軍政府應該在大選前釋出善意，釋放母親或改為居家軟禁。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／施佳宜

