翁山蘇姬兒憂母親已死 緬甸軍政府：她健康良好

居留日本的緬甸人舉行示威活動要求緬甸軍政府釋放翁山蘇姬。路透社



緬甸民主派領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬的兒子近日受訪表示，母親很可能已經死於緬甸獄中，引發外界關注。緬甸軍政府週二（12/16）發聲明表示，翁山蘇姬健康狀態良好，批評其兒子的指控是為了影響年底大選。

緬甸軍政府週二在官方媒體「 Myanmar Digital News」發布聲明：「翁山蘇姬女士健康狀況良好。」不過該聲明並未提供有關翁山蘇姬現況的更多細節或健康狀況良好證據。

翁山蘇姬兒子阿里斯（Kim Aris）週一（12/15）在東京接受路透社訪問時表示，過去兩年多來沒有人可以接觸或連繫翁山蘇姬，而他認為高齡80歲的母親很可能已經死在牢房裡。

阿里斯呼籲軍政府，若母親仍活著，應該在年底大選釋出善意，釋放這位諾貝爾和平獎得主或是改為居家軟禁。

軍政府在週二的聲明中則是批評阿里斯企圖影響選情。聲明說：「指控（翁山蘇姬已死）純屬捏照，目的是干擾緬甸即將舉行的，自由公正的多黨民主政治大選。」

翁山蘇姬曾在2010年之前長期遭到軟禁，她戲劇性獲釋後，領導的政黨在2015年大選大獲全勝，使她成為緬甸實質上的領導人，直到緬甸軍2021年發動血腥政變。

翁山蘇姬在政變中被捕後遭指控犯下煽動、貪腐及選舉舞弊罪，她雖否認所有指控，但仍遭判處27年徒刑。

