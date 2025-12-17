翁山蘇姬兒憂母親已死 緬甸軍政府：她健康良好
緬甸民主派領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬的兒子近日受訪表示，母親很可能已經死於緬甸獄中，引發外界關注。緬甸軍政府週二（12/16）發聲明表示，翁山蘇姬健康狀態良好，批評其兒子的指控是為了影響年底大選。
緬甸軍政府週二在官方媒體「 Myanmar Digital News」發布聲明：「翁山蘇姬女士健康狀況良好。」不過該聲明並未提供有關翁山蘇姬現況的更多細節或健康狀況良好證據。
翁山蘇姬兒子阿里斯（Kim Aris）週一（12/15）在東京接受路透社訪問時表示，過去兩年多來沒有人可以接觸或連繫翁山蘇姬，而他認為高齡80歲的母親很可能已經死在牢房裡。
阿里斯呼籲軍政府，若母親仍活著，應該在年底大選釋出善意，釋放這位諾貝爾和平獎得主或是改為居家軟禁。
軍政府在週二的聲明中則是批評阿里斯企圖影響選情。聲明說：「指控（翁山蘇姬已死）純屬捏照，目的是干擾緬甸即將舉行的，自由公正的多黨民主政治大選。」
翁山蘇姬曾在2010年之前長期遭到軟禁，她戲劇性獲釋後，領導的政黨在2015年大選大獲全勝，使她成為緬甸實質上的領導人，直到緬甸軍2021年發動血腥政變。
翁山蘇姬在政變中被捕後遭指控犯下煽動、貪腐及選舉舞弊罪，她雖否認所有指控，但仍遭判處27年徒刑。
更多太報報導
被幕僚長形容有「酒鬼型人格」 川普力挺：她說得沒錯
白宮幕僚長形容川普有「酒鬼型人格」 罕曝關稅決策混亂內幕
翁山蘇姬之子：就我所知，我媽媽可能已經去世
其他人也在看
「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了
近年轉戰演員的連晨翔愛情事業兩得意，跟女星劉品言跳過認愛直接宣布結婚，並在上個月升格為父親。昨（16日）連晨翔曝光一張哄娃哄到睡著的照片，表示女兒每天都在長大，「看了好療癒」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 1
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 26
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 8
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 152
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 1
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 34
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 48
最美星二代現身！林書煒50生日派對、女兒突襲驚喜滿分，高顏值讓全網暴動
生日當天，林書煒原以為女兒無法回來，完全沒料到蔡中泠會突然現身。當女兒一踏進場，林書煒當場又驚又喜，眼神閃著光，整個派對瞬間溫度飆升。蔡詩萍幽默笑說，自己當時就像聖誕老公公一般，小心安排班機、化妝、中繼休息，還要安排出場的「儀式感」，就是希望這份驚喜既神...styletc ・ 1 天前 ・ 21
「古典第一美人」何晴北京初雪日離世 告別式上兒手捧骨灰！悲喊：這場雪為她而下
中國「古典第一美女」何晴13日在北京病逝，享年61歲，15號早上10點於北京昌平殯儀館久安廳舉行，許多圈內親友、粉絲都到場，何晴與前夫許亞軍的兒子許何手捧骨灰、送別母親，並感性致詞。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
馬筱梅疑懷兒子被指爭汪家家產 脫口回應：不是破產嗎
大S前夫汪小菲和台灣妻子馬筱梅（Mandy）今年5月在北京補辦婚宴，最近馬筱梅證實有了身孕，沒大張旗鼓公開是怕黑粉亂說話，員工更疑似爆料她懷的是男寶寶；上月，馬筱梅在直播時，被質疑懷孕是為了爭汪家家產，她反虧網友天天說他們家破產，哪裡有財產可以爭，更指自己沒想這麼多，這個孩子靠娘家的財產也可以生活。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 5
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
胡小禎當眾激吻小男友 前夫李進良發聲了！笑虧：比大谷翔平有「味道」
41歲的胡小禎日前在慶生派對上大方甜吻小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉），前夫李進良16日受訪，坦言有看到照片，並說：「感覺就甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，很替她開心。」鏡報 ・ 20 小時前 ・ 7
林光寧病逝享壽75歲！醫警告有「1反應」別輕忽
娛樂中心／林依蓉報導歌手蕭敬騰家中傳出哀訊，他的岳父、資深藝人林光寧先生於12月13日因病在北醫逝世，享壽75歲。林光寧與女兒林有慧（Summer）感情極為深厚，林有慧隨後在社群平台發布長文悼念，沉痛敘述父親在醫院與病魔搏鬥的過程。她透露，父親因吸入性肺炎在短短近3個月內三度住院，儘管期間積極接受治療，最終仍不幸離世。林有慧在文末哀痛寫下「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，字字句句令人鼻酸。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
不只陳柏霖 陳匡怡再點名這些大咖男星追過她
昔日「台大五姬」陳匡怡近年在演藝圈鮮有作品，卻惹出一連串爭議話題，繼日前自曝「張孝全曾追過她」掀起討論，4日又點名曾合作《我可能不會愛你》的陳柏霖，稱對方「曾追求她但沒追到」，並強烈要求外界別再以「荒謬內容」影射她，昨（15）日，陳匡再發長文自曝多位大咖男星追過她，但都失敗。自由時報 ・ 1 天前 ・ 73
陳水扁轉戰電視圈主持節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事
政治中心／巫旻璇報導前總統陳水扁傳出將轉戰電視圈，並與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，消息一出立刻引發關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，《鏡電視》若製播政論性質的節目，將涉及違規。儘管如此，根據最新消息指出，該節目已敲定將於明年1月正式開播。民視 ・ 16 小時前 ・ 90
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 14
星二代衝副業／獨家！周董光環救不了 林瑞陽兒出手盤活300壯士
因周杰倫曾站台而聲名大噪的健身房「300壯士」，今年初陷入合夥破裂、資金糾紛及經營爭議的風暴，讓台北西門與新北板橋兩間店遭頂讓。據線報透露，約在半年前已由林瑞陽長子林禹接手，並將店名改為「運動學Fitology」， 雖然是「零元頂讓」，但兩家店也讓他背負了約500萬元的隱形債務。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 5
陳都靈傳遭凌虐獻祭！「今公開現身」紅毯受訪 她親吐經歷：是很大挑戰
中國女星陳都靈近日捲入離奇傳聞，先前網路一度瘋傳她「處境危險、恐遭獻祭」，甚至流出疑似她本人的直播畫面，引發大量揣測與恐慌。就在各界議論未歇之際，陳都靈今（16）日傍晚以實際行動打破傳言，公開現身安徽衛視《2025國劇盛典》紅毯，不僅全程直播亮相，還親自接受主持人訪問，狀態看來相當從容。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 19